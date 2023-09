NASA snimala New York iz zraka i uočila nešto zastrašujuće: Pogledajte što se događa s metropolom

NASA-ini znanstvenici koji su koristili svemirski radar otkrili su da tlo u New Yorku tone različitim brzinama zbog ljudskih i prirodnih čimbenika. Dijelovi metropolitanskog područja New Yorka tonu i dižu se različitim brzinama zbog čimbenika koji variraju, od prakse korištenja zemljišta do davno izgubljenih ledenjaka, otkrili su znanstvenici. Iako se promjene u visinama čine malima, djelići centimetara godišnje, one mogu povećati ili umanjiti lokalni rizik od poplava povezan s porastom razine mora.

Nova studija objavljena je u srijedu u časopisu Science Advances, a napisao ju je tim istraživača iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon u Južnoj Kaliforniji i Sveučilišta Rutgers u New Jerseyju. Tim je analizirao vertikalno kretanje tla prema gore i dolje, također poznato kao uzdizanje i spuštanje, u metropolitanskom području od 2016. do 2023. godine, koristeći tehniku ​​daljinskog očitavanja koja se naziva interferometrijski radar sa sintetičkom aperturom (InSAR). Tehnika kombinira dva ili više 3D promatranja iste regije kako bi se otkrilo kretanje površine ili topografija.

Velik dio kretanja koje su primijetili dogodio se u područjima gdje se prethodno modificirala zemljina površina, poput melioracije zemljišta i izgradnje odlagališta, a one su pak učinile tlo rahlijim i stlačljivijim ispod naknadno izgrađenih zgrada.

Using space-based radar, scientists found that New York City’s metropolitan area is both sinking and rising due to human and natural factors. New high-resolution estimates of land motion could better prepare cities in the face of sea level rise. https://t.co/TYLmjyt3qP

