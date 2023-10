NASA poslala letjelicu na objekt ogromne vrijednosti: ‘Milijun puta premašuje svjetsko gospodarstvo’

Nazvan po liku Psihi, grčkoj boginji duše, koja je rođena kao smrtna žena koja je postigla besmrtnost, asteroid 16 Psyche, koji se gotovo u cijelosti sastoji od metala nikla i željeza, vrijedi toliko novca da milijun puta premašuje “bijednih” 74 bilijuna (7,4 x 10¹³) eura svih svjetskih gospodarstava zajedno.

Njegova se vrijednost procjenjuje na 10 trilijuna (10¹⁹) eura.

Stjenoviti asteroid u obliku krumpira dug je 280 i širok 232 km. Ima masu oko 200 milijarda kg. Nalazi se u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Od nas je udaljen oko 370 milijuna km.

Znanstvenici smatraju da je riječ o izloženoj željeznoj jezgri protoplaneta preostalog iz ranog Sunčeva sustava.

NASA-inoj letjelici Psyche, lansiranoj 13. listopada, trebat će šest godina da stigne do istoimenog asteroida.

