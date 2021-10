NASA PORUČUJE: ‘Moramo odlučiti što ćemo učiniti na dan kada otkrijemo izvanzemaljski život!’

Autor: Zlatko Govedić

Iako do sada nismo pronašli nikakve dokaze o izvanzemaljskom životu, to ne znači da ne treba da budemo spremni za dan kada bi se to moglo promijeniti. Mnogi znanstvenici misle da je izvanzemaljski život mogućnost, ako ne i potpuno vjerojatan.

NASA-ini znanstvenici kažu da se moramo pripremiti za dokaz pronalaska života u svemiru. U novom znanstvenom komentaru koji piše glavni znanstvenik svemirske agencije, James Green, objašnjava se zašto moramo uspostaviti okvir za izvještavanje o dokazima o izvanzemaljskom životu.

“Naša generacija realno bi mogla otkriti dokaze života izvan Zemlje. S tim privilegiranim potencijalom dolazi i odgovornost”, piše tim.

Prema istraživačima vjerojatno je da će otkrivanje izvanzemaljskog života biti dugotrajan, evoluirajući proces znanstvenog istraživanja i otkrića.

“Što prije to svi shvate, to bolje. Povijest uključuje mnoge tvrdnje o otkrivanju života koje su se kasnije pokazale netočnim ili dvosmislenim kada se razmatraju isključivo u binarnim terminima. Ako, umjesto toga, preoblikujemo potragu za životom kao progresivni pothvat, prenosimo vrijednost zapažanja koja su kontekstualna ili sugestivna, ali ne i konačna i naglašavamo da su lažni startovi i slijepe ulice očekivani dio zdravog znanstvenog procesa.”

U kontekstu astrobioloških detekcija života, NASA kaže da bismo mogli iskoristiti analogiju: ljestvicu “pouzdanost otkrivanja života” (CoLD), s najnižim razinama ljestvice koja se usredotočuje na početnu identifikaciju potencijalnih biosignatura, s višim razinama rezerviranima za konkretnija i izvjesnija mjerenja predmeta.

Takva nijansirana ljestvica – praćenje potencijalnih detekcija života u odnosu na niz objektivnih, progresivno sve zahtjevnijih mjerila – pomogla bi da se svi navodni biosignature smjeste u standardizirani kontekst, pomažući istraživačima da protumače sve nove nalaze znanstvenika.