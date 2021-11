NASA OBJAVILA ŠOKANTAN VIDEO: Pogledajte divovsku ozonsku rupu iznad Antarktike!

Autor: Zlatko Govedić

Novi NASA-in video pokazuje divovsku ozonsku rupu koja se ove godine otvorila iznad Antarktike. Hladna zima na južnoj hemisferi i mogući učinci globalnog zatopljenja uzrokovali su rast rupe do svog 13. najvećeg opsega od 1979. godine.

Oštećenje ozona koje vidite u NASA-inu videu prate tri satelita kojima upravljaju NASA i Nacionalna oceanska i atmosferska uprava (NOAA): Aura, Suomi-NPP i NOAA-20.

NASA je 29. listopada objavila novi video o rastu antarktičke ozonske rupe. Očekuje se da će se ovogodišnja rupa zatvoriti najkasnije krajem studenog.

Ozon (O₃) je prirodni spoj kisika (koji ljudi također mogu stvarati) koji se stvara u visokoj atmosferi. Prirodni tip stratosferskog ozona nastaje kada ultraljubičasto zračenje Sunca stupi u interakciju s molekularnim kisikom (O₂) u našoj atmosferi. Nastali ozon djeluje poput kreme za sunčanje, štiteći površinu Zemlje od ultraljubičastog zračenja.

Nažalost, klor i brom proizvedeni ljudskim aktivnostima erodiraju ozon dok Sunce izlazi nad Antarktikom nakon polarne zime. Prema Montrealskom protokolu iz 1987. zemlje potpisnice obvezuju se na smanjenje uporabe freona za 50%. Protokol je pooštren dvjema revizijama, 1990. u Londonu i 1992. u Kopenhagenu, kojima je zatraženo da se do 2000. iz uporabe potpuno izbace freoni, haloni i drugi halogenirani ugljikovodici. Do danas je 150 zemalja potpisalo Montrealski protokol, među njima i Hrvatska. Nažalost, barem dio tih zemalja ne poštuje protokol.

Ipak, NASA je rekla da je protokol bio od pomoći. “Ovo je velika ozonska rupa zbog hladnijih stratosferskih uvjeta od prosjeka 2021., a bez Montrealskog protokola bila bi mnogo veća”, kaže NASA-in znanstvenik Paul Newman.

Ovogodišnja ozonska rupa dosegla je veličinu otprilike veličine Sjeverne Amerike, tj. 24,8 milijuna km². Godišnje smanjenje ozonske rupe ponovno je počelo sredinom listopada, istaknula je NASA. Da Montrealski protokol nije stupio na snagu, a uz pretpostavku količine atmosferske tvari s početka 2000-ih, rupa bi bila veća za oko 4 milijuna km², dodala je agencija.

Kada je protokol bio potpisan, znanstvenici su procijenili da će se ozonski omotač obnoviti do 2060., no sada se očekuje da bi to moglo biti najranije 2070. godine.