NASA objavila snimku spuštanja svemirskog uzroka koji bi mogao dati odgovor na ključno pitanje

NASA-ina svemirska kapsula s uzorkom materijala uzetom prije tri godine s površine asteroida Bennu sletjela na Zemlju nakon što ju je padobranom spustila sonda svemirske agencije OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer).

Na snimci se vidi kako se kapsula, koja prema procjeni NASA-e nosi oko 250 grama materijala prikupljenog na Bennuu, spušta uz pomoć padobrana u američkoj državi Utah.

Uzorak je nakon toga prebačena ispitivanje u NASA-ine laboratorije u Teksasu. Znanstveni tim koji čini oko 200 stručnjaka nada se da će uspjeti analizirati kamenje i prašinu s asteroida u nadi da otkrije trag o tomu na koji je način nastao život na Zemlji.

