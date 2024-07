NASA je otkrila čudnovate oblike iznad Zemlje: ‘Ovo je složenije nego što smo mislili’

Autor: F.F

NASA-ini znanstvenici su otkrili neobične oblike u ionosferi Zemljine atmosfere, koja se proteže od 48 do 965 kilometara iznad površine Zemlje. Ovo otkriće može imati važne implikacije za poboljšanje prognoza svemirskog vremena i radiokomunikacija.

Instrument za snimanje slika GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) omogućio je najdetaljniji pogled na dosad nepoznate X i C oblike koji se formiraju u ionosferi. Ovi oblici često se pojavljuju neočekivano i na neobičnim mjestima.

Ionosfera postaje električno nabijena tijekom dana zbog sunčeve svjetlosti, stvarajući plazma trake koje su dodatno utjecane Zemljinim magnetskim poljem.

Mogli bi naučiti nešto više

Ova plazma formira kreste i mjehuriće, a nova istraživanja pokazuju da se oblici mogu formirati i tijekom “mirnih vremena”, što sugerira kompleksne lokalne faktore.

Istraživači su također primijetili pojavu C-oblika u plazmi, koji se formiraju blizu jedan drugog, ponekad udaljeni i do 634 kilometra. Ovo upućuje na ulogu lokalnih vjetrova ili drugih faktora u njihovom oblikovanju.

Ova studija pomaže boljem razumijevanju ionosferske plazme i njenog utjecaja na prijenos radijskih valova i GPS signala. Eventualni poremećaji u ionosferi mogu utjecati na ključnu komunikacijsku i navigacijsku infrastrukturu.

‘Sve je složenije’

“Činjenica da imamo vrlo različite oblike mjehurića tako blizu jedan drugom govori nam da je dinamika atmosfere složenija nego što smo očekivali”, kaže astrofizičar Jeffrey Klenzing iz NASA-inog Goddard Space Flight Centra, koji nije bio izravno uključen u studiju .

Otkrića kao što su ova, ostvarena kroz naprednu tehnologiju i inovacije, ključna su za dublje razumijevanje dinamike Zemljine atmosfere i njenih utjecaja na svemir oko nas. Studija je objavljena u časopisu The Journal of Geophysical Research: Space Physics, a prenosi Science Alert.