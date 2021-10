NASA-ina sonda Lucy obara rekord: Bit će to najudaljenija svemirska letjelica na solarni pogon!

Autor: Zlatko Govedić

Lucy je NASA-ina svemirska sonda koja je lansirana u subotu. Plan je da obavi 12-godišnje putovanje do osam različitih asteroida, posjećujući glavni planetoidni pojas, kao i sedam Trojanaca, asteroida koji dijele Jupiterovu orbitu oko Sunca, kružeći bilo ispred ili iza planeta. Svi susreti s ciljevima bit će u letu. Drugim riječima, Lucy neće sletjeti na njih. Cijela je misija vrijedna 981 milijun dolara.

Dana 4. siječnja 2017. Lucy je, zajedno s misijom Psyche, izabrana za misije NASA-ina programa otkrića 13, odnosno 14.

Misija je ime dobila po “Lucy”, vjerojatno najpoznatijem svjetskom fosilu hominida. Otkrili su ju Donald Johanson i Tom Gray 1974. godine kod Hadara u Etiopiji. Lucy, koja je pripadala vrsti Australopithecus afarensis, živjela je prije nekih 3,2 milijuna godina. Ona je inspiracija za NASA-inu misiju jer bi proučavanje Trojanaca moglo otkriti “fosile nastanka planeta”, materijale iz rane povijesti Sunčeva sustava koji su formirali planete i druga tijela.

Izvorno je fosil dobio ime po pjesmi grupe “The Beatles” imenom “Lucy in the Sky with Diamonds” jer su je arheolozi slušali za vrijeme iskopavanja.

Manje je poznato da će NASA-ina misija oboriti jedan važan rekord. Lucy će se kretati solarnom energijom, i to 850 milijuna km udaljena od Sunca, što će ju učiniti najdaljom letjelicom na solarni pogon u povijesti.

Da bi to postigla, Lucy ima par ogromnih solarnih polja. Svaki desetostrani niz ima više od 7,3 m u širini i uključuje oko 4000 solarnih ćelija po ploči, rekla je voditeljica projekta Donya Douglas-Bradshaw na brifingu za novinare u srijedu, 13. listopada. Lucy i njeni solarni paneli, s jedne strane, bit će visoki kao petokatnica.

“To je vrlo zamršen, sofisticiran dizajn. Prednost korištenja solarne energije je u tome što tim može prilagoditi koliko je energije potrebno svemirskoj letjelici ovisno o tome koliko je udaljena od Sunca”, zaključuje Douglas-Bradshaw.