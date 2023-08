Naočale s filtrima za rad na računalu potpuno su beskorisni: Prema novoj studiji, svi smo nasjeli na kampanju

Autor: Zlatko Govedić

Filtri plave svjetlosti mogu imati smisla s reklamne točke gledišta, ali ne i iz znanstvene ili zdravstvene perspektive. Iako su naočale koje uključuju tu dodatnu pogodnost skuplje, ništa nisu uspjele dokazati: ne sprječavaju umor očiju uzrokovan korištenjem pametnih telefona i računala, niti poboljšavaju kvalitetu sna.

Nova studija potvrdila je tu tvrdnju koju znanstvena zajednica ponavlja godinama.

“Upotreba naočala za filtriranje plave svjetlosti za smanjenje naprezanja očiju povezanog s korištenjem računala možda neće imati kratkoročne koristi. Također nije jasno utječu li te naočale na kvalitetu vida ili sna”, objašnjava profesorica optometrije Laura Downie sa Sveučilišta u Melbourneu (Australija).





Ona vjeruje da bi ljudi trebali “uzeti u obzir ove nalaze kada odlučuju hoće li kupiti ove naočale”.

Puno beskorisnih ‘izuma’

Posljednjih godina, s porastom uporabe mobitelā, filtri plave svjetlosti postali su popularni. Prema australskoj studiji, 75% okulista propisalo je tu vrstu leća u 2018. One mogu biti u obliku pogodnosti koje se mogu dobiti pri kupnji para dioptrijskih naočala ili kao zasebni, specifični model koji služi samo kao filter plave svjetlosti.

Osim toga, mnogi mobiteli uključuju noćni način rada koji boje na ekranu čini toplijima kako bi se ograničilo plavo svjetlo koje emitiraju. Sve je to, međutim, beskorisno, jer nema znanosti koja bi to potvrdila.

Znanstvenici nisu pronašli dokaze da leće koje filtriraju plavu svjetlost štite od oštećenja mrežnice, tkiva osjetljivog na svjetlo u stražnjem dijelu oka.

“Nije bilo moguće donijeti zaključke o mogućim dugoročnim učincima na zdravlje mrežnice”, potvrđuje Downie.









Također nije utvrđena nikakva veza između plave svjetlosti i umora očiju, iako se to tvrdi godinama.

‘Nasjeli na reklame’

“Ova studija javnosti daje priliku da zastane i zapita se trebaju li ljudi doista promijeniti svoje ponašanje ili kupovati stvari kako bi riješili ono za što se boje da je problem digitalnog doba. Bilo bi dobro kada bi ljudi istu sumnjičavost koju imaju prema tehnologiji primijenili na istraživanja koja potvrđuju njihove strahove i na one koji prodaju brza rješenja”, kaže sociolog Andrew Przybylski sa Sveučilišta u Oxfordu.

“Problem su tvrtke koje prodaju filtre plavog svjetla koje upozoravaju na njegove učinke. To je problem. Prije svega, to rade jer od toga očito profitiraju. No ima i onih koji to rade u dobroj vjeri jer nisu dobro informirani. Naime, o ovoj temi postoji mnogo dezinformacija”, zaključuje oftalmologinja Conchi Lillo sa Sveučilišta u Salamanki (Španjolska).