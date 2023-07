Nakon trideset godina izračunat je deveti Dedekindov broj: Ima 42 znamenke i nitko nije vjerovao da će biti otkriven

Autor: Zlatko Govedić

Nepokolebljivi nakon tri desetljeća traženja i uz pomoć superračunala, matematičari su konačno otkrili novi primjer posebnog cijelog broja koji se naziva Dedekindov broj, nazvan po njemačkom fizičaru. Richard Dedekind (1831.-1916.) dao je važan doprinos teoriji brojeva, apstraktnoj algebri (napose teoriji prstena) i aksiomatskim temeljima aritmetike. Njegov najpoznatiji doprinos jest definicija realnih brojeva nazvana Dedekindov rez.

Deveti otkriveni Dedekindov broj, ili D(9), jest ovo “čudovište od 42 znamenke”:

D(9) = 286.386.577.668.298.411.128.469.151.667.598.498.812.366





Inače, godine 1991. otkriven je osmi Dedekindov broj, D(8) koji ima 23 znamenke.

Trideset godina računanja

Nematematičarima je teško shvatiti koncept Dedekindovog broja, a kamoli ga razraditi. U stvari, izračuni koji su uključeni toliko su složeni i uključuju tako ogromne brojeve da nije bilo sigurno da će D(9) ikada biti otkriven.

“Tijekom 32 godine izračun D(9) bio je otvoren izazov i bilo je upitno hoće li ikada biti moguće izračunati taj broj”, kaže računalni znanstvenik Lennart Van Hirtum sa Sveučilišta u Paderbornu (Njemačka).

Što je to uopće?

U matematici su Dedekindovi brojevi brzo rastući niz cijelih brojeva nazvan po Richardu Dedekindu, koji ih je definirao 1897. Dedekindov broj M(n) broji broj monotonih Booleovih funkcija n varijabli. Ekvivalentno, broji broj antilanaca podskupova skupa od n elemenata, broj elemenata u slobodnoj distributivnoj rešetki s n generatora ili broj apstraktnih simplicijskih kompleksa s n elemenata.

“U osnovi, možete zamisliti monotonu Booleovu funkciju u dvije, tri i beskonačne dimenzije kao igru ​​s n-dimenzionalnom kockom.

Uravnotežite kocku na jednom kutu, a zatim obojite svaki preostali kut u bijelo ili crveno.









Postoji samo jedno pravilo: nikada ne smijete postaviti bijeli kut iznad crvenog. To stvara neku vrstu okomitog crveno-bijelog križanja. Cilj igre je prebrojati koliko različitih rezova postoji”, objašnjava”, Van Hirtum.

Prvih nekoliko brojeva prilično je jasno.









D(1) = 2

D(2) = 3

D(3) = 6

D(4) = 20

D(5) = 168

D(6) = 7.581

D(7) = 7.828.354

Godine 1991. godine superračunalu Cray-2 (jednom od najmoćnijih superračunala u to vrijeme) i matematičaru Dougu Wiedemannu trebalo je 200 sati da izračunaju sljedeći broj u nizu.

D(8) = 56.130.437.228.687.557.907.788

D(9) je na kraju bio gotovo dvostruko duži od D(8) i zahtijevao je posebnu vrstu superračunala koje koristi specijalizirane jedinice zvane Field Programmable Gate Arrays (FPGA). One mogu paralelno raditi kroz višestruke izračune. To je dovelo tim do superračunala Noctua 2 na Sveučilištu u Paderbornu.

“Rješavanje teških kombinatornih problema pomoću FPGA obećavajuće je polje primjene, a Noctua 2 jedno je od rijetkih superračunala u svijetu s kojima je eksperiment uopće izvediv”, zaključuje računalni znanstvenik Christian Plessl, voditelj Centra za paralelno računanje u Paderbornu (PC2). ) gdje se čuva Noctua 2.