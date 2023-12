Najveći osvajač na svijetu ostavio brojne tajne: Pamtimo ga po neizrecivoj okrutnosti

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Za rijetko je kojim vladarom ostalo toliko legendi i misterija kao za osnivačem mongolske države i jednim od najvećih vojskovođa u povijesti čovječanstva.

Džingis-kan, pravim imenom Temudžin, rođen oko 1162. negdje na rijeci Ononu na planini Khentii, u mladosti je bio zarobljenik susjednog plemena.

Nakon tri godine ropstva uspio je pobjeći, a zatim je počeo njegov strelovit uspon.

Na skupštini kanova 1206. ujedinio je mongolska plemena te je izabran za kagana (velikog kana). Uveo je opću vojnu obvezu i stvorio dobro ustrojenu mongolsko-tatarsku vojsku, napose konjaništvo s jedinicama po 10.000 ljudi. Pokorio je Ujgure, osvojio sjevernu Kinu s Pekingom i Koreju pa Horezm, Kavkaz, srednju Aziju i dio istočne Europe. U samo dva desetljeća uspostavio je najveće carstvo s kopnenim kontinuitetom u povijesti, koje se prostiralo na oko 24 milijuna km², od Baltičkog i Crnog pa sve do Žutog mora.

Taj veliki vladar umro je 25. kolovoza 1227. za vrijeme opsade prijestolnice mongolskog plemena Tunguta koji su dvije godine prije podigli pobunu. Nakon njegove smrti, carstvo je bilo podijeljeno na četiri dijela kojima su vladali njegovi sinovi te se ubrzo posve raspalo.

Dva su velika misterija ostala za Džingis-kanom: ne zna se gdje mu je grob i priča se da je spavao s toliko žena da je danas svaki dvjestoti čovjek na planetu njegov potomak. Kada tomu pridodamo povijesne izvještaje o jezivim masovnim ubijanjima suparničkih vojnika i civila te abnormalnoj okrutnosti njegove vojske, s pravom ga se moramo prisjetiti i u ovoj našoj rubrici.

Dok je datum njegove smrti poznat, uzrok nije. Neki izvori kažu da je umro od posljedica ozljeda koje je zadobio nakon pada s konja. Drugi tvrde da je podlegao malariji, a treći da se nije uspio oporaviti od rane pošto je strijelom bio pogođen u koljeno.









Potraga dronovima

Isto vrijedi i za njegovo posljednje počivalište. Gotovo svaki povijesni dokument ili usmena predaja priča drukčiju priču. No svi se slažu da je veliki kan pokopan negdje u planinama današnje Mongolije te da su njegovi najbliži pratioci izbrisali sve tragove.

Kako bi spriječili oskvrnuće njegova groba, posmrtna je povorka ubijala sve što su zatekli putem, ne samo ljude nego i stoku, pa i ptice, a poslije je pobijena i većina ljudstva same povorke. Usprkos brojnim ekspedicijama, posljednje počivalište najvećega vladara Euroazije nikada nije otkriveno.

Posljednju veću potragu proveli su francuski arheolog Pierre-Henri Giscard i fotogrametar Raphaël Hautefort 2015. Koristili su dronove kako bi istražili sumnjiv tumul na padinama Burkhan Khalduna. Otkrili su da je struktura ljudske izrade te da je modelirana prema kineskim carskim grobnicama.

Mongolski povijesni geograf Damba Bazargur vjeruje pak da grob leži 90 km jugoistočno od strogo zaštićenog područja sutoka rijeka Khurkhina i Onona, za koje se vjeruje da je mjesto na kojem je Džingis-kan ujedinio mongolska plemena 1206.

Nažalost, to se ne može potvrditi dok mongolska vlada ne dopusti pristup. Godine 2003. genetičari su proučavali DNK 16 populacija diljem Azije i objavili revolucionarno otkriće po kojem gotovo jedan od 12 muškaraca dijeli neobičnu Y-kromosomsku liniju koja potječe od Džingis-kana. Znanstvena analiza isključila je mogućnost da se ta linija pojavila slučajno. Statistički gledano, vjerojatnost bi bila gotovo nemoguća.

Koliko znamo, veliki je kan sigurno imao dovoljno prilika da postane predak procijenjenih 16 milijuna potomaka. Svojom prvom i glavnom ženom Börte oženio se s devet godina, a potom ih je uslijedilo još šest: Yesugen i njezina sestra Yesui, Khulan, konkubina Möge Khatun, Juerbiesu i Ibaqa Beki. Usto je imao još oko 500 priležnica. Ipak, samo je Börteina četiri sina priznao kao legitimne nasljednike. Najstariji od njih, Tushi, imao je pak najmanje 40 sinova.

Prema tome, statistički gledano, Džingis-kan bi danas doista mogao imati oko 16 milijuna potomaka, no da bismo to mogli i potvrditi, morali bismo imati uzorak njegova DNK-a. A da bismo to mogli, moramo prvo pronaći njegov grob.

Krivi potez

Povećanju postotka mongolskih gena u svjetskoj populaciji zacijelo je pridonijela i činjenica da su Džingis-kanovi ratnici pobili između 40 i 60 milijuna ljudi diljem Euroazije, što je činilo oko 11 % tadašnjeg svjetskog stanovništva.

Istina je da je veliki kan razvio trgovačke i komunikacijske sustave te da je bio donekle tolerantan prema stanovnicima carstva, što se tiče njihove kulture i vjere, no izvještaji o njegovim osvajanjima su brutalni… najblaže rečeno.

Tijekom 1218. Džingis-kan je poslao karavanu s 450 diplomata i trgovaca prema dobro utvrđenomu horezmijskom gradu Otraru kako bi razmijenili zlato i luksuznu robu za čuvene horezmijske tkanine. No vladar grada, Inalčuk, naredio je vojnicima da pobiju cijelu karavanu. Razlog za taj bezumni čin nikada nije razjašnjen, no time je on zapečatio i vlastitu sudbinu.

U prosincu sljedeće godine Mongoli su krenuli prema Otraru. Iako je veliki kan pokušao riješiti sukob diplomatskim putem, horezmijski šah Alaudin Muhamad odrezao je dvojici mongolskih diplomata brade, što se smatralo golemom uvredom.

Ogorčen takvim postupkom, Džingis-kan je opsjedao Otrar pet mjeseci. Kada su upali u grad, Mongoli su pobili sve njegove stanovnike. Inalčuk se zatvorio u gradske zidine i nastavio pružati otpor još mjesecima, no bezuspješno. Kada je bio uhvaćen, kan je naredio da mu se u usta, oči i uši ulije taljeno srebro.

Ubrzo nakon Otrara, Džingis-kan je krenuo u osvajanje cijelog Horezmijskog Carstva. Tijekom pohoda Mongoli su, unatoč čuvenom načinu ratovanja “bez zarobljavanja”, ponekad ipak uzimali obrtnike i umjetnike kao robove, te regrutirali mladiće u svoje redove. Osvojivši grad Buharu 1220., krenuli su prema prijestolnici Samarkandu. Veliki kan pokrenuo je kampanju lažnih vijesti, podižući dodatne napetosti u gradu. Zarobljenike je koristio kao živi štit, a kako bi obeshrabrio neprijatelja, katapultirao je njihove glave preko gradskih zidina.

Fatalni biser

Na koncu se grad predao pod uvjetom da životi građana budu pošteđeni. Međutim, svi su bili izvedeni na poljanu i po Džingis-kanovoj naredbi – zaklani. Njih oko deset tisuća. Cilj je bio jasan. Vijesti o tim događanjima trebale su poslati poruku drugim gradovima: ili se odmah pokorite ili ćete završiti kao Samarkanđani.

Uslijedila je brutalna opsada grada Keneurgenča. Ona je bila jedna od najtežih za Mongole, ali s katapultima, strijelama dugima 6 m i barutom uspjeli su probiti zidine. Arsenal za opsadu Keneurgenča uključivao je 3000 naprava za ispaljivanje teških zapaljivih strijela, 300 katapulta, 700 mangonela za ispaljivanje lonaca napunjenih naftom, 4000 opsadnih ljestava i 2500 vreća zemlje za popunjavanje rovova.

Perzijski povjesničar Ata-Malik Džuvejni zapisao je da je nakon pada grada svaki od 50.000 mongolskih vojnika bio zadužen da zakolje 24 građanina, što znači da je pobijeno 1,2 milijuna građana. Očito, riječ je o preuveličavanju, ali jasno je kako su svi skončali.

U ljeto 1220. Mongoli su opkolili horezmijski grad Termez na jugu današnjeg Uzbekistana. Kao i obično, gradskim je ocima bila ponuđena opcija predaje, no odlučili su boriti se, uzdajući se u gradske fortifikacije. Uh, kakva greška!

Nakon samo dva dana, vojnici su osvojili grad, a Džingis-kan im je naredio da uhvate svakog muškarca, ženu i dijete te da ih izvedu na otvoreno polje. Svaki vojnik dobio je broj ljudi koje mora pobiti.

Dok su završavali masakr, a jecaji i krici blijedjeli, primijetili su neku ženu kako bježi. Kada su je uhvatili, ona im je rekla da je progutala veliki biser i da ga mogu imati ako je poštede. No umjesto toga, oni su je živu rasporili i doista pronašli biser. Kan je tada naredio vojnicima da raspore sve žive i mrtve građane kako bi pronašli još koju dragocjenost.

Neviđena okrutnost

Do 1231., kada je Horezmijsko Carstvo u potpunosti osvojeno, mongolski su vojnici pobili između 10 i 15 milijuna njegovih žitelja.

Godine 1223. u današnjoj ratom zahvaćenoj Donjeckoj oblasti u Ukrajini vodila se bitka na rijeci Kalki između Mongola i ujedinjenih ruskih kneževina. Isprva se činilo da Rusi pobjeđuju jer su se Mongoli počeli povlačiti. No to je bila samo njihova strategija kako bi se neprijateljska vojska raštrkala.

Rusko-kumanski savez bio je poražen, no prije kraja neki ruski kneževi obećali su da će povući svoje vojnike ako im bude zajamčena sigurnost. Mongoli su pristali, ali i lagali. Unatoč pravilu o neprolijevanju krvi plemićā, Džingis-kanovi su ih vojnici pogubili, i to na stravičan način.

Na drvenu skelu postavili su stolove i stolice za proslavu pobjede. No ispod konstrukcije stajali su ruski plemići koji su sve vrijeme bili prisiljeni držati je. I tako… dok su Mongoli slavili jedući, pijući i plešući, plemići su polako umirali u agoniji dok najzad nisu bili posve zdrobljeni.

Mongolsko osvajanje Kine pak trajalo je od 1205. do 1279. godine. Procjenjuje se da je u tom periodu pobijeno oko 30 od tadašnjih 120 milijuna Kineza. Slično je bilo i po cijeloj Euroaziji.

U svom djelu “Povijest osvajača svijeta” Džuvejni je zapisao navodne Džingis-kanove riječi: “O ljudi, znajte da ste velike grijehe počinili i da su veliki među vama počinili te grijehe. Ako me pitate koji dokaz imam za te riječi, ja kažem da je to zato što sam ja kazna Božja. Da niste počinili velike grijehe, Bog vam ne bi poslao kaznu poput mene.”