Najveće jezero ikada imalo je više vode od svih ostalih zajedno: Zapanjit će vas tko je tamo živio

Autor: F.F

Od vremena dinosaura pa sve do formiranja kontinenata, stvari su se činile znatno većima u prapovijesti. Zato ne čudi da je najveće jezero koje je ikada postojalo na Zemlji bilo prisutno prije otprilike 11 milijuna godina. No, tek je u prosincu 2023. godine Megajezero Paratethys (kako ga sada nazivaju) službeno ušlo u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, zahvaljujući predanom radu tima sa Sveučilišta Utrecht u Nizozemskoj.

Znanstvenici, predvođeni dr. Danom Palcuom, koristili su tehniku poznatu kao magnetostratigrafija, koja uključuje mjerenje promjena u Zemljinu magnetskom polju kako bi datirali slojeve drevnog sedimenta. Na taj su način odredili točne dimenzije ovog ogromnog jezera. Otkrili su da se jezero prostiralo od istočnog ruba današnjih Alpa sve do Kazahstana u središnjoj Aziji, obuhvaćajući područje od 2,8 milijuna četvornih kilometara, piše Indy100.

U svojoj najvećoj ekspanziji, sadržavalo je više od 1,77 milijuna kubičnih kilometara vode, što je više od deset puta volumena svih trenutnih slanih i slatkovodnih jezera zajedno.

Kitovi su živjeli u jezeru

Ove blago slane vode bile su dom jedinstvene faune, uključujući divovske drevne slonove i Cetotherium riabinini – najmanjeg kita ikada pronađenog u fosilnim zapisima. Paratethys je nastao kao rezultat geoloških promjena koje su uzrokovale izdizanje planinskih lanaca središnje Europe. Ovaj proces odvojio je drevno Paratethys more od oceana, stvarajući impresivno megajezero.









Unatoč svojoj grandioznosti, jezero nije prošlo bez izazova. Kroz tisućljeća je prošlo kroz višestruke krizne periode, tijekom kojih je izgubilo više od dvije trećine površine i jednu trećinu volumena. Razina vode pala je za čak 250 metara, što je rezultiralo katastrofama za endemsku faunu. Istraživači vjeruju da su Paratethys oblikovale geološke promjene i klimatski uvjeti. Jezero se, nakon kriznih perioda, ponovno napunilo, povezujući ga sa Sredozemnim morem i okončavši svoju vladavinu kao najveće jezero ikada.

Dr. Palcu, komentirajući svoje otkriće, ističe kako znanje o Paratethysu može pružiti ključne uvide u rješavanje trenutnih ekoloških izazova. Moderno Crno more, kao nasljednik Paratethysa, danas odražava slične opasnosti, poput niske razine kisika i prisutnosti otrovnih plinova u njegovim dubinama. Sve do otprilike prije 6,7 do 6,89 milijuna godina, Paratethys je isušen erozijom na jugozapadnom rubu, dok se voda slijevala iz rezultirajućeg izlaza. Taj dramatičan događaj vjerojatno je oblikovao impozantan vodopad. Unatoč fascinantnosti takvih prizora, nadamo se da nećemo svjedočiti sličnim događajima u budućnosti.