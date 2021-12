NAJVEĆE EKSPLOZIJE U SVEMIRU: Ovi udari promijenili su neka znanstvena saznanja

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

O crnim rupama već smo toliko pisali da znate sve o njima. No kako to obično biva sa svemirom, taman kad pomislite da sada sve razumijete, pojavi se novi fenomen koji vam zada glavobolju. Moramo se vratiti u 2005. kada su vrhunski svjetski znanstvenici sve pogriješili. Točnije, njihove su ih pogrešne ideje umalo dovele do toga da propuste otkriti veoma, veoma, veoma veliku eksploziju.

Udžbenička definicija crne rupe je “mjesto u svemiru gdje je gravitacija toliko snažna da čak ni svjetlost ne može izaći”. No ne shvaćaju svi da crne rupe također izbacuju tvar. Točnije, izbacuju mlazove tvari kada se oko ponora u sredini nakupi disk plazme. Znanstvenici su prije mislili da crne rupe usisavaju tvar samo kada su relativno male, što im omogućuje brzi rast, ali da se taj proces zaustavlja kada dosegnu određenu veličinu. Ispostavilo se da je to netočno i trebalo je samo otkriće “bolesno” ogromne eksplozije da se to shvati.

U siječnju 2005. znanstvenici su proučavali jato galaktika pod nazivom “MS 0735.6+7421”, udaljeno 2,6 milijardi svjetlosnih godina od nas. Riječ je o jednoj od najvećih struktura u svemiru koja sadrži tisuće galaktika, tamnu tvar i vrući plin.

Astronomi su tada bili primijetili nešto intrigantno. Ne samo da su otkrili gigantsku crnu rupu, nego je ona i rasla. I to veoma brzo. To, dakako, nije imalo smisla jer je ona već bila jako masivna i trebalo je da se prestane širiti. Zapravo, količina tvari koju je progutala bila je toliko velika da istraživači nisu bili sigurni ni odakle je došla. Prvo su se upitali je li moguće da se plin u galaktici domaćinu toliko ohladio da ga je crna rupa mogla usisati. No bila je tu još jedna čudna stvar. U jatu su se nalazile dvije ogromne šupljine koje su se protezale dalje od crne rupe, kao da ih je nešto uzrokovalo. No to nije moglo biti moguće.

Prema svemu što smo znali o crnim rupama, ona se morala prestati širiti. Osim toga, ako je to istina, mogli smo komotno reći da je riječ o najvećoj eksploziji nakon velikog praska.

Koristeći se radijskim i rendgenskim teleskopima, fizičari su uspjeli spojiti informacije koje su pronašli. Šupljine je stvorila crna rupa pošto su mlazovi izbili iz rupe i oslobodili teret gravitacijske energije.

Pohlepni predator

Razmjer je bio iznad svega što smo ikada prije otkrili. Supermasivna crna rupa pohlepno je gutala sve količine tamne tvari i maseni ekvivalent od 600 milijuna solarnih masa. No ta eksplozija nije trajala nekoliko minuta, sati ili dana. Procjenjuje se da je trajala sto milijuna godina. Za oslobađanje te razine gravitacijske energije bilo je potrebno sto milijuna godina bljesaka gama zraka, plina koji emitira rendgenske zrake i tvari koja iznova i iznova upada u crnu rupu te ponovno biva izbačena.

Smatra se da je svaka od stvorenih šupljina široka oko 700.000 svjetlosnih godina. To je sedam puta duže od dužine naše cijele galaktike. No najluđe od svega je to što bi eksplozija mogla trajati i u ovom trenutku. Zahvaljujući energiji koju je eksplozija proizvela, vrući plin oko crne rupe prestao se hladiti pa su u jatu nastala magnetska polja, što je samo jedan dokaz kako eksplozije u svemiru mogu promijeniti okoliš. Erupcija je pomogla da se naše razumijevanje kozmičkih fenomena malo proširi, no gigantska eksplozija i dalje ostaje jedan od mnogih misterija svemira.









Prije svega treba reći kako su znanstvenici uopće mogli odrediti kada se točno dogodila eksplozija. Kako se sve događa stotinama milijuna svjetlosnih godina daleko od nas, jasno je da ne možemo reći što se događa u svemiru bez teleskopa. No uporaba samo jedne vrste teleskopa neće nam previše razotkriti. Različite tvari u svemiru emitiraju različite vrste zračenja, a opažanjem svih njih dobiva se jasnija slika.

Rendgenske ili x-zrake poznate su nam iz medicine. One su oblik zračenja koji je energičniji od bilo čega što možemo vidjeti, a njihova energija pomaže im da prođu kroz više tvari, uključujući kosti. Rendgenska astronomija radi po istom, ali obratnom načelu: tvari u svemiru (poput zvijezda, crnih rupa i sl.) oslobađaju x-zrake, a teleskop je poput detektora koji liječniku omogućuje da vidi je li pacijent slomio kost ili mu je novčić zapeo u grlu. Tako fizičari mogu vidjeti i objekte u svemiru koji ispuštaju x-zrake i sve što zaustavlja njihov prijenos. Emitere vidimo u lijepim fluorescentnim bojama, dok blokatori izgledaju kao sjene.

No istraživači su uporabili i radioteleskope kojima možemo vizualizirati radiovalove poput onih koje emitiraju zvijezde, galaktike i crne rupe.

Dvije vrste teleskopa veoma su različite. Prvo, izgledaju drukčije. Dok radioteleskopi izgledaju kao divovske satelitske antene, rendgenski izgledaju kao divovske bačve s krilima. No oni i rade posve drukčije. Radioteleskopi mogu funkcionirati na tlu i često ih možemo primijetiti na otvorenim prostorima poput polja.









Još jača eksplozija

Nasuprot tome, Zemljina atmosfera apsorbira x-zrake, pa se tako NASA-ina rendgenska promatračnica Chandra nalazi u vrlo visokoj orbiti. U najudaljenijoj točki je u tristo puta višoj orbiti nego svemirski teleskop Hubble, tj. na visini od 139.000 km, što je na trećini puta od Zemlje do Mjeseca.

Prije nekoliko desetljeća nitko ne bi otkrio ogromne erupcije u svemiru zbog korištenih metoda. Stara tehnologija bila je za promatranje samo svijetlog središnjeg zračenja, ali ono ne otkriva uvijek što se događa. Ponekad nema svijetlog središnjeg zračenja, ali zato postoje različite vrste.

Rendgenski teleskopi mogu otkriti vrući plin galaktičkog jata, dok radioteleskopi otkrivaju magnetizirane elektrone visoke energije. To nam daje potpuniju sliku. Zato su se znanstvenici koristili kombinacijom dviju tehnologija.

U veljači 2020. znanstvenici su otkrili još “stravičniju” svemirsku eksploziju, i to u Zmijonoščevu galaktičkom superskupu. Pet puta je jača od prijašnjeg rekordera, erupcije u skupu MS 0735.6+7421.

Smatra se da je nastala u 390 milijuna svjetlosnih godina udaljenoj supermasivnoj crnoj rupi. Vjeruje se da je iza nje ostala divovska udubina u Zmijonoscu. Astronomi su primijetili golemo oslobađanje energije jer su promatrali neuobičajeno zakrivljen rub tog superskupa.

Moguću eksploziju prvi je put pretpostavio češki fizičar Norbert Werner 2016., kada je ispitivao Chandrine snimke zakrivljenog ruba. Iako tada nije mogao potvrditi eksploziju, izračunao je kolika je ona morala biti. Isprva je procijenio da je do nje moralo doći zbog goleme skupine tisuća odvojenih galaktika između kojih konfluiraju vrući plinovi i tamna tvar.

Nakon otkrića praska, fizičari su smatrali je da je mogući uzrok goleme šupljine unutar plinova u tom galaktičkom superskupu emisija iz središnje crne rupe.

Enormna udubina

Današnje objašnjenje nije isprva izgledalo najbolje zbog vrlo velike udubine u koju može stati čak petnaest Mliječnih staza. Međutim, podaci pribavljeni promatranjima teleskopima Murchison Widefield Array (MWA) u Australiji i Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) u Indiji potvrdila su tu teoriju.

Kombinirani podaci pokazuju da je zakrivljeni rub doista dio zida udubine, zato što mu granice obiluju radijskim zračenjem. Emitirani valovi po svoj prilici nastali su pri eksploziji crne rupe, što je ubrzalo elektrone do brzine blizu svjetlosne. “Podaci o radiozračenjima pristaju uz x-zrake kao ruka u rukavici”, opisali su znanstvenici.

Udubina je široka sto milijuna svjetlosnih godina, a eksplozijom je izbačeno oko 270 milijuna solarnih masa. No čini se da je eksplozija stala jer zabilježeni radiovalovni podaci više ne dokazuju izbacivanje mlaza.

Teško je cijelu stvar izraziti ljudskim riječima, ali jedan znanstvenik je to pokušao objasniti rekavši da bi eksplozija bila poput izbacivanja 20 milijardi milijardi megatona TNT-a svake tisućinke sekunde tijekom 240 milijuna godina. Sada pouzdano možemo reći da je eksplozija u Zmijonoščevu superskupu najjača eksplozija nakon velikog praska. Pitanje koje se u ovom trenutku nameće samo po sebi jest: Koliko je uopće bila jaka eksplozija velikog praska koji se dogodio prije 13,8 milijardi godina?

Sam trenutak stvaranja i kratak period od 10⁻⁴⁴ sekunde nakon stvaranja još je daleko izvan domašaja znanosti. Naime, prema Einsteinovoj općoj teoriji relativnosti, jedinoj općeprihvaćenoj teoriji prostora i vremena, ne možemo znati što se zbiva u sustavima koji su manji od tzv. Planckove udaljenosti (10⁻³⁵ m) ili traju kraće od tzv. Planckova vremena (10⁻⁴⁴ sek).

Pravi rekorder

U tim sićušnijim sustavima prostor i vrijeme više nemaju isto značenje kao u svakodnevnom životu. Tu bi granicu trebala srušiti kvantna teorija gravitacije koja još nije razvijena. Taj početni, neuhvatljivi, period svemira zovemo “epoha kvantne gravitacije”.

Da bismo shvatili o kakvom je procesu riječ, prelazimo na “epohu velikog ujedinjenja” kada je svemir imao temperaturu od 10³² K. Oko 10⁻³⁸ sekundi nakon nastanka svemira, tri temeljne sile prirode (jaka i slaba nuklearna sila te elektromagnetizam) još su mogle biti ujedinjene. Fluktuacije u vakuumu uzrokovale su ubrzanu ekspanziju, tzv. inflaciju. Svemir je u nezamislivih 10⁻³⁴ sekundi narastao od 10⁻¹⁵ m do veličine deset milijuna promjera Sunčeva sustava. U toj epohi nastaje mala asimetrija između materije i antimaterije, koje će se kasnije uglavnom poništiti, no mali višak materije stvorit će današnji svemir. Taj se proces zove bariogeneza.

Energija koja je potrebna za toliko širenje uistinu je nezamisliva. Epoha stvaranja galaktika nastala je tek oko milijardu godina od velikog praska, kada je temperatura u svemiru pala na 18 K.

Ipak, važno je razumjeti da veliki prasak nije “eksplozija u središtu svemira”, nego sâm događaj stvaranja prostora, vremena, materije i energije. Svemir se širi od velikog praska sve do sadašnjeg trenutka, i to sve brže, što je pak još jedan veliki misterij.

Iako veliki prasak, dakle, nije eksplozija u klasičnom smislu, ipak je riječ o neopisivoj provali svega da barem možemo biti sigurni da se nijedna eksplozija u svemiru nikada neće moći mjeriti s njime.