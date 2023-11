Najveća santa leda na svijetu se pokrenula: Mogla bi stvoriti velike probleme

Najveća ledena santa na svijetu, poznata kao A23a, koja se odvojila od obale Atlantika 1986. godine, nakon više od trideset godina zaglavljena u Weddellovom moru, konačno je započela svoje putovanje. Ledeni otok, koji pokriva gotovo 4000 četvornih kilometara, dvostruko veći od Londona, i doseže visinu od oko 400 metara, tijekom posljednjih godina plovio je brzinom vjetra i morskih struja.

Trenutačno prolazi sjevernim vrhom antarktičkog poluotoka, a stručnjaci predviđaju da će ga uskoro odnijeti u antarktičku cirkumpolarnu struju, usmjeravajući ga prema južnom Atlantiku duž poznate staze nazvane “Iceberg Street”, piše BBC.

Andrew Fleming, stručnjak za daljinska istraživanja Britanskog antarktičkog istraživanja, tvrdi da ne postoji poseban razlog za pokretanje ove goleme ledene mase, već je došlo vrijeme za njezinu promjenu. Nakon što je bio prikovan od 1986., ledeni div konačno je izgubio svoj stisak i počeo se kretati. Prvi znakovi pokretanja primijećeni su 2020. godine.

The world’s biggest iceberg (A23a) is on the move!

At nearly 4,000 sq km (1,500 sq miles) it’s over twice the size of Greater London.

A23a is about to spill beyond Antarctic waters having been grounded in the Weddell Sea since it broke off in 1986.https://t.co/phUlONGZXY

— Blue Planet Society (@Seasaver) November 24, 2023