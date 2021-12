Najmoćniji teleskop u povijesti putuje do mjesta udaljenog 1,6 milijuna km od Zemlje: I vi možete uživo pratiti njegovo putovanje

Autor: Zlatko Govedić

Pošto je svemirski teleskop James Webb (JWST) uspješno lansiran na Božić, 25. prosinca, započelo je njegovo dugo putovanje u svemir. Lansiranje je bilo tek prvi korak, a sva zainteresirana javnost i u ovom trenutku može uživo pratiti njegovo putovanje.

JWST je najmoćniji teleskop u povijesti, dragocjen alat za tumačenje nastanka svemira. Pred njim je dalek i složen put. Potrajat će mesec dana, sve dok ne stigne do mjesta koje je od Zemlje udaljeno oko 1,6 milijuna km.

Na putu do mjesta gdje bi trebalo da se zaustavi, teleskop će rasklopiti “suncobran” i zrcala, u složenom nizu precizno koordiniranih pokreta, kako bi u narednih desetak godina mogao snimati duboki svemir. Prije no što zabilježi prve rezultate, teleskop će se tijekom trideset dana putovanja do odredišta baviti rasklapanjem spomenutih dijelova, a NASA je omogućila da se taj proces prati uživo preko posebne web stranice.