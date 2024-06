Najkraći let komercijalnim putničkim zrakoplovom traje manje od dvije minute

Autor: Zlatko Govedić

Let između otoka Westray i Papa Westray (Škotska, UK) drži svjetski rekord za najkraći komercijalni let, a zrakoplov obično leti manje od dvije minute. Naime, stanovnici otočja Orkney suočavaju se s jedinstvenim izazovima prijevoza.

Oni imaju samo dvije dostupne mogućnosti putovanja: moguće teška vožnja trajektom ili iznimno kratak let malim zrakoplovom. Potonji je preferirani izbor zbog čestih prekida trajektnih usluga uzrokovanih nemirnim vodama.

Let je stekao međunarodnu slavu zbog svoje kratkoće. Kako zrakoplov prelazi udaljenost svega 4300 m, let obično traje oko 90 sekundi, ali može trajati i do 53 sekunde uz povoljan vjetar.

Ključna poveznica

Tim rekordnim letom upravlja Loganair od njegova osnutka 1967. godine. Udaljenost koju pokriva kraća je od pista većine velikih zračnih luka i nudi iskustvo sličnije vožnji autobusom nego tipičnom letu zrakoplovom.

Rutu opslužuje Britten-Norman Islander, mali zrakoplov koji prima osam putnika i zahtijeva samo jednog pilota. Zbog kratkog trajanja leta, u zrakoplovu nema usluge. U normalnim uvjetima, let traje između 90 i 120 sekundi, iako se može protegnuti na gotovo tri minute u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Ekstremna kratkoća leta izazvala je kritike zbog njegovog utjecaja na okoliš. Međutim, za 600 stanovnika Westraya i 90 stanovnika Papa Westraya let je ključna poveznica s većim otocima i osnovnim uslugama.









Škotska vlada subvencionira letove za stanovnike Orkneyskih otoka, dok turisti mogu očekivati ​​da će platiti između 17 i 45 funta (između 20 i 53 eura) za to uistinu jedinstveno iskustvo.









18 sati leta

Za usporedbu, najduži komercijalni let zrakoplovom trenutno je let između Singapura i New Yorka, kojim operira Singapore Airlines. Tvaj let, označen kao SQ21 i SQ22, povezuje Singapursku međunarodnu zračnu luku Changi (SIN) s njujorškom međunarodnom zračnom lukom Newark Liberty (EWR). Let pokriva udaljenost od 15.343 km i traje oko 18 do 19 sati, ovisno o vremenskim uvjetima.

Za taj let Singapore Airlines koristi zrakoplov Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range) koji je posebno dizajniran za ultra-duga putovanja s dodatnim spremnicima za gorivo i poboljšanom ekonomičnošću goriva.

Taj let je ponovo uspostavljen 2018. godine, nakon što je privremeno bio obustavljen zbog visokih troškova goriva. Od tada, let između Singapura i New Yorka drži rekord za najduži komercijalni let na svijetu.

Unatoč maloj populaciji na škotskim otocima, let između Westraya i Papa Westraya bilježi značajan porast broja putnika tijekom ljetnih mjeseci jer mnogi turisti žele iskusiti najkraći komercijalni let na svijetu. Let svjedoči o jedinstvenim prijevoznim potrebama udaljenih zajednica i inovativnim rješenjima koja se mogu pojaviti kako bi se zadovoljile te potrebe.