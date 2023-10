Nad Antarktikom uočena strašna situacija: Snimke su zabrinjavajuće, znanstvenici poslali upozorenje

Prema satelitskim podacima iznad Antarktika je trenutno jedna od najvećih zabilježenih zonskih rupa. Proteže se na površinu tri puta veću od Brazila, a mogla bi postati još veća od 26 milijuna četvornih kilometara koliko je izmjerena 16. rujna, jer se smanjenje ozona obično ne dosegne vrhunac prije sredine listopada.

Znanstvenici, piše Daily Mail, nisu sigurni zašto je rupa ozona ove godine tako velika, ali neki spekuliraju da bi to moglo biti povezano s podvodnom erupcijom vulkana Tonga u siječnju 2022. godine. Njegov udar bio je jednak najsnažnijem američkom nuklearnom testu ikad i najvećoj prirodnoj eksploziji u više od stoljeća.

“Naš operativni sustav praćenja ozona i prognoziranja pokazuje da je rupa ozona za 2023. godinu počela rano i brzo rasla od sredine kolovoza. Dosegla je veličinu od preko 26 milijuna četvornih kilometara 16. rujna, što je čini jednom od najvećih zabilježenih ozonskih rupa”, rekla je Antje Inness, znanstvenica u Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). Objasnila je da bi podvodna erupcija vulkana Tonga mogla biti kriva.

Measurements from the Copernicus #Sentinel5P satellite show that this year’s ozone hole over Antarctica is one of the biggest on record The hole which is what scientists call an ‘ozone depleting area’ reached a size of 26 million sq km on 16 September 2023 @ESA_EO @CopernicusEU pic.twitter.com/wXcNASr1jv

“Erupcija vulkana Hunga Tonga u siječnju 2022. godine ubacila je puno vodene pare u stratosferu, koja je stigla na južne polarno-regionalne krajeve nakon završetka rupe ozona za 2022. godinu”, rekla je dr. Inness.

“Vodena para mogla bi dovesti do pojačane formacije polarizacijskih stratosferskih oblaka, gdje klorofluorougljici (CFC) mogu reagirati i ubrzati iscrpljivanje ozona. Prisutnost vodene pare također može doprinijeti hlađenju antarktičke stratosfere, što dodatno pojačava formiranje tih polarizacijskih stratosferskih oblaka i rezultira robusnijim polarnim vrtlogom”, dodala je.

Unatoč ovoj teoriji, znanstvenici upozoravaju da točan utjecaj erupcije na rupu ozona još uvijek predstavlja predmet istraživanja.

