Nacistički ‘Red devet kutova’ crpi snagu iz sotonizma: Cilj im je srušiti postojeće liberalno društvo i stvoriti totalitarni svijet

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Povezanost nacizma s okultizmom javlja se u širokom rasponu teorija, spekulacija i istraživanja. Takve su ideje cvjetale kao dio popularne kulture od ranih 1940-ih, a naročitu popularnost stekle su od 1960-ih. Najpoznatije knjige na tu temu jesu “Jutro čarobnjaka” (1960.) i “Koplje sudbine” (1972.). No ta je neiscrpna tema prikazana i u brojnim dokumentarcima, filmovima, romanima, stripovima, pa i videoigrama.

Britanski povjesničar Nicholas Goodrick-Clarke (1953.-2012.) analizirao je tu temu u knjizi “Okultni korijeni nacizma” (1985.) u kojoj tvrdi da postoje veze između nacističke ideologije i “ariozofije”, kako se naziva ezoterični sustav koji promovira nadmoć “arijske rase”, a promovirao ga je austrijski okultist i antisemit Jörg Lanz von Liebenfels (1874.-1954.). Goodrick-Clarke nastojao je odvojiti empirizam i sociologiju od moderne mitologije nacističkog okultizma koja postoji u mnogim knjigama koje su “predstavljale nacistički fenomen kao proizvod tajnog i demonskog utjecaja”. Većinu je ocijenio kao “senzacionalnu i nedovoljno istraženu”. Šezdesetih godina nova generacija nacista stvorila je zloglasni sotonistički Red devet kutova (R9K), za koji osnivači kažu da ima podrijetlo u paktu tajne suradnje nacističke hijerarhije, koja je pobjegla iz Njemačke od progona zbog ratnih zločina, i demonskih snaga iz samog pakla. No stručnjaci napominju da je iznimno teško utvrditi točne i provjerljive podatke o podrijetlu Reda, s obzirom na njegovu visoku razinu tajnosti.

R9K je navodno potomak pretkršćanskih poganskih tradicija koje su tijekom kršćanske dominacije u Britaniji djelovale tajno i ilegalno. Te su tradicije bile organizirane u različite “hramove” unutar kojih su prenosile svoje znanje o magiji skrivenoj još od srednjeg vijeka. Svaki je hram imenovao vođu – velikog majstora ili veliku gospodaricu.

Opasne ideologije

Kasnih šezdesetih ujedinila su se tri hrama – Camlad, Hram Sunca i The Noctulians – i tako je nastao R9K. Kako je u to doba bilo vrlo malo sljedbenika, Red se morao otvoriti kako bi opstao.

Sedamdesetih je veliki majstor postao izvjesni britanski okultist Anton Long koji je pokrenuo masovnu strategiju korporacijskog širenja nazvavši je “zlokobnom strategijom”. Dugo je otvarao nove hramove, uspostavljajući nauk, pravila i strukturu Reda. Da bi cijelu priču začinio ezoterijom, osim na engleskom, pisao je i na starogrčkom, arapskom i sanskrtu. Iako R9K tvrdi da nikada nije bio sotonistička organizacija, neupućenim laicima sve se činilo puno vještičjih obreda, erotike, orgija, krvnih žrtava i demonskih zaziva u dubinama šume.

Grupa vjeruje da ljudske civilizacije nastaju, vladaju i propadaju svakih 2000 godina, a u zabilježenoj povijesti postoji pet takvih razdoblja. Zapravo, R9K fetišizira nacističku Njemačku i hvali je kao “praktični izraz sotonističkog duha, nalet luciferovskog svjetla, poletnosti i moći u inače nazaretskom, pacificiranom i dosadnom svijetu”.

Iako su upravo ti kritizirani “pacifisti” zgazili nacističku Njemačku (“idealno društvo” po tumačenju Reda), na njihovoj se meti nalaze: zapadna demokracija, humanizam, kapitalizam i komunizam, ali i neke civilizacijske vrijednosti poput rasne jednakosti i ravnopravnosti spolova. U osnovi, R9K vjeruje da hrpa pacifističkih mimoza sprečava nastanak moćnog vojnog imperija jer bez toga čovječanstvo neće moći ući u svoje šesto doba, Doba vatre. U maniri najgorih teoretičara urote, ksenofoba i fašista, oni vjeruju da će rasno čista civilizacija s moćnom vlašću zavladati galaktikom.

Superiorna rasa

Kako se čovječanstvo bude razvijalo u jednu jedinstvenu i superiornu rasu, tako će nestati i problemi s kojima se naša civilizacija susreće.









Red vjeruje da može ubrzati društveni kolaps koji će omogućiti nastanak njihova moćnog vojnog imperija, no samo ako bude mogao sustavno rastaviti civilizacijske tekovine. Kako bi postigao društveni kolaps, R9K potiče svoje članove da uče od anarhista i drugih neonacističkih i islamističkih militantnih skupina.

Red nije uspio potaknuti bilo kakav društveni poremećaj, vjerojatno zato što je njihov broj bio iznimno mali. Štoviše, smatra se da je devedesetih bilo samo desetak članova organizacije.

No posljednjih godina popularnost Reda je porasla, zahvaljujući jačanju krajnje desnice u mnogim zapadnim zemljama, pa bi ih sada već moglo biti nekoliko tisuća.

Tim više što Red dijeli članove s drugim ekstremno desnim i neonacističkim skupinama kao što su Odjel Atomwaffen, Nacionalna akcija, Odjel Sonnenkrieg i Pokret nordijskog otpora.









Američki vojni specijalist Jarrett William Smith (26) uhićen je 2019. i optužen za distribuciju informacija u vezi s eksplozivom i oružjem za masovno uništenje. Osuđen je pod optužbom da je s još tri člana Reda planirao atentat na federalne agente.

Američki padobranac Ethan Melzer (23) iz 173. zračno-desantne brigade, s nekoliko drugih članova Reda, planirao je zasjedu na vlastitu postrojbu. Njegov je cilj bio ubiti što je moguće više drugih vojnika, no srećom je otkriven i optužen za urotu i pokušaj ubojstva pripadnika vojne službe te pružanje materijalne potpore teroristima. Također je optužen za odavanje povjerljivih podataka Redu i još jednoj neonacističkoj skupini pa mu prijeti doživotni zatvor.

Terorističke akcije

U međuvremenu, razotkriveno je još nekoliko članova Reda. Primjerice, Corwyn Storm Carver (24) iz Borbenog odreda Druge oklopne brigade pronađen je s pamfletima Reda, kao i Shandon Simpson (25) iz Nacionalne garde Ohia. Iako je u Washington D.C. došao kako bi pomogao u nadziranju prosvjeda nakon ubojstva Georgea Floyda, planirao je ubiti prosvjednike kako bi odradio svoju ulogu u “rasnom svetom ratu”. Srećom, FBI je prvi došao do njega. U siječnju 2020. Luke Austin Lane (22), Michael John Helterbrand (26) i Jacob Kaderli (20) uhićeni su u Georgiji (SAD) zbog skladištenja oružja i planiranja ubojstva antifašističkog para i njihove djece. Lane se s desetak drugih ljudi pripremio za to uključivanjem u paravojnu obuku, žrtvovanjem ovna i pijenjem njegove krvi te uzimanjem nekoliko vrsta droga. Guilherme (William) Von Neutegem (35) uhićen je 2020. u Torontu (Kanada) zbog ubojstva 58-godišnjeg Mohamed-Aslima Zafisa koji je pronađen zaklan u blizini džamije u kojoj je radio kao zaštitar. Vjeruje se da je Von Neutegem kriv i za ubojstvo 39-godišnjeg Rampreeta (Petera) Singha koje se dogodilo samo nekoliko dana prije Zafisova ubojstva, i to u blizini. Singh je zadobio višestruke ubode nožem. U Von Neutegemovu domu policija je otkrila oltar sa službenim logotipom Reda devet kutova koji krasi veliki monolit. Bio je poznat i po tome što je svoje stavove o Redu promicao na raznim društvenim mrežama. Čak je imao i svoj Spotify kanal sa sotonističkim napjevima.

Međutim, SAD nije jedina zemlja koja ima problem s Redom devet kutova u svojoj vojsci, jer je istraga u Kanadi pokazala da je jedan vojnik specijalnih snaga iz elitne Kanadske združene jedinice za odgovor na incidente također bio pripadnik Reda.

U srpnju ove godine Danyal Hussein (18) iz Londona ubio je svoje dvije sestre u sklopu ispunjenja pakta s đavlom. Poslije se doznalo da je i on blisko povezan s Redom.

Crnogorski red

U Crnoj Gori djeluje podružnica Reda imenom Loža astralnih glodara kostiju (eng. Astral Bone Gnawers Lodge), skraćeno ABG-loža. Poznati su po svojim političkim esejima i glazbenom projektu “Dark Imperivm”. Zapravo, oni su gotovo jedina podružnica koja je javno objavila napjeve Reda.

ABG-loža strukturirana je kao tradicionalno tajno društvo na čelu s matrijarhom poznatim kao “Ljubavnica krvi”. Štoviše, objavili su da je njihova osnivačica Zorya Aeterna koja je ujedno i trenutna pokretačka snaga organizacije. Članovi lože tvrde da se oslanjaju na hermetističke tradicije te su osnovali i vlastitu crkvu pod imenom Gnostička crkva Krista-Lucifera.

Očito je da u današnje vrijeme Red devet kutova, kao i slične skupine, postaju sve popularnije zbog velikog broja društvenih izopćenika koji trebaju afirmaciju i koji se žele osjećati osnaženima. Članstvo nudi zajednicu pojedinaca koji vas prihvaćaju takvima kakvi jeste, dokle god ste heteroseksualne orijentacije, bijele rase i po mogućnosti muškog spola. Sve to može biti snažan mamac za sve više mladih ljudi koji se osjećaju da su “bez prava glasa” u suvremenom “informacijskom krkljancu”.

Mitologija i crnomagijski obredi nisu samo sjajan “cosplay”. Oni članstvu u Redu dodaju sjenovit i tajanstven prizvuk te impliciraju elitističku pripadnost. “Ako se znate koristiti magijom, doslovno ste bolji od ljudi koji to ne mogu.”

Međutim, magijski aspekt Reda, i brojnih drugih sličnih skupina, samo je način na koji se nemoćni pojedinci mogu osjećati kao da bi mogli imati šanse da utječu na neke stvarne promjene u svom životu ili zajednici koje inače ne mogu.

Čak i ako je riječ samo o kađenju tamjana i pojanju izmišljenih mantri, osjećaj da ste osnaženi privlačan je mnogima.

Unatoč svojim visokim ambicijama, čini se da je Red zakazao u postizanju cilja da dovede do nekog užasnog globalnog sukoba pa za neuspjeh krivi pacifističke mimoze koje vladaju svijetom.