Na visokom gorju prije 40.000 godina živjela su tajanstvena bića: Neki ljudi nose njihove gene!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Znanstvenici su otkrili da je misteriozna humanoidna vrsta živjela na Tibetu mnogo prije modernih ljudi. Ne samo da to dokazuje da su ljudi živjeli na tibetanskoj visoravni nekoliko desetina tisuća godina prije no što smo dosada pretpostavljali, nego i to da prvi ljudi koji su se nosili s ekstremno teškim sredinama nisu bili moderni ljudi nego denisovci.

Denisovci su bili drevni ljudi koji su živjeli u Sibiru i migrirali sve do jugoistočne Azije. Oni su zaslužni za razvoj razrađenih alata, oružja, pa čak i nakita.

Ljudi su migrirali na tibetansku visoravan tek prije nekih 12.000 godina, a trajno su je zauzeli prije oko 3.600 godina. Međutim, arheološko nalazište Nwya Devu na nadmorskoj visini od 4600 metara, prisililo nas je da preispitamo taj vremenski okvir.

Ondje su stručnjaci pronašli na tisuće kamenih alata, uključujući noževe, pa čak i organske ostatke. Na osnovi uzoraka ustanovili da su najstariji alati na lokaciji stari između 40.000 i 30.000 godina.

“Ono što znamo to je da su denisovci napustili svoju domovinu u planinama Altaja u južnom Sibiru i na kraju se uputili do Melanezije (otoci sjeveroistočno od Australije), noseći sa sobom svoj genom”, izjavio je dr. John Olsen, znanstvenik sa Sveučilišta u Arizoni.

Prema tim tvrdnjama, ispada da većina Tibetanaca nosi novi dio DNK-a u svom genomu koji se može pratiti do spajanja između ljudi i denisovaca.