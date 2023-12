Na samo jedno more na svijetu ne može se doći kopnom: Posebno je i zbog svojeg imena

Autor: F.F

Zaboravite oceane koji ljube obalu, postoji jedna vodena površina na Zemlji koja ostaje neuhvaćena. Sargaško more, smješteno u sjevernom Atlantskom oceanu, ima jedinstvene granice koje su određene oceanskim strujama, umjesto obalom. Iako prekriveno specifičnom morskom travom poznatom kao Sargassum, stvarajući neprivlačan umjetni otok zvan sjevernoatlantsko smeće, ovo more igra ključnu ulogu u ekosustavu.

Sargaško more je važno kao “utočište biološke raznolikosti”, pridonoseći razmnožavanju ugroženih vrsta jegulja, migraciji kitova i podržavajući životni ciklus drugih vrsta, uključujući morske pse i kornjače. Kristofor Kolumbo prvi je zabilježio susrete s neobičnim prostirkama Sargassuma u svojim dnevnicima ekspedicije 1492. godine, a ta povezanost s Bermudskim trokutom dodatno je obogatila legendu Sargaškog mora, piše Indy100.

U problemu je

Unatoč svojoj biološkoj i ekološkoj važnosti, Sargaško more sada se suočava s ozbiljnim prijetnjama. Plastično onečišćenje, klimatske promjene, oštećenje Sargassuma i kemikalije predstavljaju ozbiljnu opasnost. Ovo more, koje je nekoć bilo očaravajuće, sada se suočava s rizikom od gubitka svog ekološkog integriteta.

Nova studija, objavljena 8. prosinca, otkriva da je Sargaško more sada toplije, slanije i kiselije nego ikad prije, što može imati dalekosežne posljedice na lokalni morski život i globalne oceanografske sustave. Kemijski oceanograf Nicholas Bates, glavni autor izvješća, upozorava na ozbiljne promjene koje to može donijeti, ne samo lokalno, već i na globalnoj razini, posebno u kruženju vode. To postavlja pitanje hoće li ovo “jezero” na otvorenom Atlantiku ostati zlatno ili će postati simbol ozbiljnih izazova koje čovječanstvo postavlja pred očuvanje oceana i ekosustava.