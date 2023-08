Na plaži pronašli biće pomalo jeziva izgleda, hranilo se velikim rakom: ‘Izgleda kao iz horora’

Na društvenim mrežama često nailazimo na neobične i fascinantne snimke iz različitih dijelova svijeta. Jedan takav video nedavno je postao viralan na Twitter-profilu “Oddly Terrifying”. Video je brzo privukao pozornost, s više od 32 milijuna pregleda, a većina korisnika Twittera ostala je prilično zapanjena prikazanim prizorom.

U videu se može vidjeti kako stvorenje, koje podsjeća na neko biće iz horor-filmova, proždire raka. Snimka prikazuje borbu između te neobične morske životinje i raka, gdje se čini kao da to stvorenje pokušava apsorbirati raka ili ga “preuzeti”. Ovaj čudan prizor izazvao je znatiželju mnogih, te su se mnogi pitali o kakvom se stvorenju radi.

Can anyone explain what this is? pic.twitter.com/arbeBBIJ01





— OddIy Terrifying (@OTerrifying) June 24, 2023