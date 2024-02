Na Marsu snimljen nevjerojatan prizor: Ljudi još tamo nisu kročili, a već su napravili nered

Ljudi su već počeli zagađivati Mars, da, dobro ste pročitali, iako još nisu stupili na njegovu površinu. Znanstvenici tvrde da se svemirski otpad već nakuplja na tom planetu, uključujući dijelove metalnih dijelova sletnih uređaja, toplinske štitove, korištene padobrane, odbačene lopatice rotora, svrdla i tkanine.

Na Marsu se nalaze i dijelovi svemirske letjelice Beagle 2, britanske letjelice koja je sletjela na Crveni planet u prosincu 2003. godine, ali je potom izgubljena. Nova karta otkriva lokacije ostataka svemirskih letjelica koje su sletjele u posljednjih 53 godine, uključujući i helikopter Ingenuity NASA-e, koji je završio svoju misiju ovog tjedna nakon oštećenja lopatice rotora.

Cagri Kilic, profesor zrakoplovnog inženjerstva na Sveučilištu West Virginia u SAD-u, tvrdi da se procjenjuje da na Marsu već postoji približno 7.1 tona ljudskog otpada, prenosi Daily Star.

Shocking map reveals the 15,694 lbs of space junk piling up on Mars.

Despite never even setting foot on the planet, human-made space junk is already piling up on Mars. A new map reveals the locations of debris from spacecraft that have landed on Mars in the past 53 years,… pic.twitter.com/Jq49JPQ0xg

— SCIENCE INFO CHANNEL (@SCIENCEINFOCHA1) February 1, 2024