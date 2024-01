Muškarac tuži 27 žena jer su ga popljuvale na Facebooku: Objašnjenje je uistinu bizarno

Amerikanac Nikko D’Ambrosio (32) iz Chicaga (Illinois, SAD) pokreće tužbu od 75.000 dolara (68.885 eura) protiv 27 žena koje su objavile negativne komentare o njemu na Facebook grupi za upoznavanje “Are We Dating the Same Guy”, nazivajući ga “veoma nametljivim i čudnim”. On tvrdi da mu je time narušen ugled.

Grupa, koja je popularna u New Yorku, proširila se na druge velike gradove i uglavnom se koristi kako bi žene dijelile svoja iskustva s muškarcima i tražile savjet o različitim upozoravajućim znakovima. U D’Ambrosiovu slučaju, deseci žena napisale su loše komentare, optužujući ga da ih ignorira nakon što je dobio ono što je želio.

Sve je počelo kada je jedna žena objavila da je izlazila s njim: “Vrlo brzo postao je vrlo nametljiv. Hvalio se novcem i nastavljao govoriti o tome kako ne želim vidjeti njegovu lošu stranu, pogotovo kad je bio na poslovnim pozivima.” To je potaknulo niz sličnih komentara drugih žena koje su opisivale svoja iskustva s njim.

“Upoznala sam se s njim prije nešto više od godinu dana. Rekao mi je ono što sam željela čuti dok nismo završili u krevetu, a onda me ignorirao. Držala bih ga se podalje”, napisala je druga žena.

“Već je bio prijavljen ovdje. Jedna žena je rekla da joj je poslao niz uvredljivih poruka jer nije željela provesti noć s njim”, objavila je pak treća.

I'm guessing 31-year-old Chicagoan Nikko D'Ambrosio isn't familiar with the words "Streisand effect."









As if he isn’t outing himself as someone to never go out with by suing his dates for not giving him glowing reviews. 💀 https://t.co/7SJv8kEDPk

— JLC (@jamielynncrofts) January 13, 2024