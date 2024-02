Muškarac držao nuklearnu raketu u garaži: Policija objavila kako je to moguće

Vojni muzej u Ohiju (SAD) u srijedu je nazvao policiju u gradu Bellevueu kako bi prijavio ponudu prilično neobične donacije. Policija savezne države Washington (SAD) ubrzo je poslala postrojbu za razminiranje u dom donatora.

Policija tvrdi da je stara hrđava raketa pronađena u garaži jednoga građanina zapravo inertna nuklearna raketa. “Vjerujemo da će proći dugo vremena prije no što ponovno dobijemo poziv poput ovog,” objavila je policija.

U priopćenju za medije, policija navodi da je objekt “nevođena raketa zrak-zrak Douglas AIR-2 Genie (MB-1), koja je dizajnirana za nošenje 1,5 kt W25 nuklearne bojeve glave“. Međutim, nije pronađena nikakva bojeva glava, što znači da nije bilo opasnosti za zajednicu.

And we think it’s gonna be a long, long time before we get another call like this again 🚀https://t.co/QePBTkDVFk pic.twitter.com/YXslykeOIT

