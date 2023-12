Muškarac doživio horor u šetnji sa psom: Čuli su sablasan zvuk i odmah pobjegli

Čini se da svakodnevne šetnje psa mogu donijeti neočekivane avanture, a jedan nedavni događaj snimljen kućnom kamerom ostavio je vlasnika psa i njegovog četveronožnog prijatelja u potpunom šoku.

Dok su mirno stajali uz bazen tijekom noćne šetnje, vlasnik i pas čuli su zastrašujući zvuk koji je došao iz mraka oko njih. Snimka je nastala zahvaljujući kućnoj kameri koja je bilježila događanja u dvorištu.

The sound of an Aztec death whistle at night pic.twitter.com/aOH3FfD3ds

