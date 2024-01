Musk tvrdi da je uspješno ugrađen čip u ljudski mozak: ‘Moći ćete upravljati uređajima pomoću misli’

Neuralink, tvrtka za medicinsku tehnologiju Elona Muska, uspješno je ugradila moždani implantat u ljudsko tijelo, što je prvi takav zahvat za tvrtku. Elon Musk je na platformi X u ponedjeljak izvijestio da se pacijent dobro oporavlja nakon nedjeljnog zahvata. Musk je istaknuo obećavajuće rezultate u detekciji neuronskih šiljaka prilikom prvih ispitivanja.

Ovaj implantat tvrtke Neuralink dizajniran je s ciljem omogućavanja ljudima upravljanje pametnim telefonom i drugim tehnološkim uređajima pomoću misli. U svibnju su odobrili kliničko ispitivanje ovog implantata na ljudima, nakon prethodnih testiranja na majmunima. Sastoji se od 1024 elektroda koje robot povezuje s mozgom koristeći iglu.

Za kliničko ispitivanje, Neuralink je tražio pacijente s tetraplegijom, što znači paralizu u nogama i rukama. Kada se pacijenti pokrenu, određeno područje mozga postaje aktivno. Musk je na X-u objasnio kako je cilj da osoba svojim mislima upravlja uređajima, a potom je zaključio: “Zamislite da je Stephen Hawking imao ovu opciju, da nije morao pisati. To je naš cilj.”

