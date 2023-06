Možemo li stvoriti crnu rupu na Zemlji? Zvuči kao film katastrofe, ali ta ideja uopće nije besmislena

Autor: Zlatko Govedić

Astronom Thomas Hertog s Katoličkog sveučilišta u Leuvenu (Belgija) u ožujku je objavio knjigu “O podrijetlu vremena: Konačna teorija Stephena Hawkinga” u kojoj je pisao o jednoj zanimljivoj ideji čuvenog britanskog teorijskog fizičara.

U nastavku teksta donosimo izvadak iz knjige.

“Nadam se da ćeš napraviti crne rupe”, rekao je Stephen sa širokim osmijehom.

Izašli smo iz teretnog dizala koje nas je odvelo pod zemlju u peterokatnu pećinu u kojoj se nalazio eksperiment ATLAS u laboratoriju CERN-a, legendarne Europske organizacije za nuklearna istraživanja u blizini Ženeve. Glavni direktor CERN-a, Rolf Heuer, nelagodno je promeškoljio nogama. Bilo je to 2009. i netko je podnio tužbu u Sjedinjenim Državama, zabrinut da će CERN-ov novoizgrađeni Veliki hadronski sudarač, LHC, proizvesti crne rupe ili neki drugi oblik egzotične materije koja bi mogla uništiti Zemlju.

LHC je prstenasti akcelerator čestica koji je izgrađen prvenstveno za stvaranje Higgsovih bozona, karike koja nedostaje – u to vrijeme – u Standardnom modelu fizike čestica. Izgrađen u tunelu ispod švicarsko-francuske granice, njegov ukupni opseg je 27 km, i ubrzava protone i antiprotone koji se kreću u suprotno rotirajućim zrakama u svojim kružnim vakuumskim cijevima do 99,9999991% brzine svjetlosti. Na tri mjesta duž prstena, zrake ubrzanih čestica mogu se usmjeriti u visokoenergetske sudare, ponovno stvarajući uvjete usporedive s onima koji su vladali u svemiru mali djelić sekunde nakon vrućeg velikog praska, kada je temperatura bila veća od milijuna milijardi stupnjeva. Tragove raspršenih čestica koje nastaju u ovim nasilnim čeonim sudarima hvataju milijuni senzora naslaganih poput mini-Lego kockica kako bi sastavili divovske detektore, uključujući detektor ATLAS i Compact Muon Solenoid ili CMS.

Tužba je uskoro bila odbačena na temelju toga da “spekulativni strah od buduće štete ne predstavlja povredu koja je u stvari dovoljna da dodijeli legitimaciju.” U studenom te godine LHC je uspješno uključen – nakon eksplozije u ranijem pokušaju – a detektori ATLAS i CMS ubrzo su pronašli tragove Higgsovih bozona u ostacima sudara čestica. Ali do sada LHC nije napravio crne rupe.

Zašto ipak nije bilo potpuno nerazumno za Stephena – a mislim i za Heuera – nadati se da bi moglo biti moguće proizvesti crne rupe u LHC-u? O crnim rupama obično razmišljamo kao o urušenim ostacima masivnih zvijezda. Međutim, to je previše ograničen pogled, jer sve može postati crna rupa ako se stisne u dovoljno mali volumen. Čak bi i jedan par proton-antiproton ubrzan skoro do brzine svjetlosti i razbijen zajedno u snažnom akceleratoru čestica stvorio crnu rupu ako je sudar koncentrirao dovoljno energije u dovoljno malom volumenu. Bila bi to sićušna crna rupa, sigurna, s prolaznim postojanjem, jer bi trenutno isparila kroz emisiju Hawkingova zračenja.

U isto vrijeme, da se ostvarila Stephenova i Heuerova nada da će proizvesti crne rupe, to bi označilo kraj desetljećima stare potrage fizičara čestica da istražuju prirodu na sve kraćim udaljenostima sudarajući čestice sa sve većim energijama. Sudarači čestica su poput mikroskopa, ali čini se da gravitacija postavlja temeljnu granicu njihovoj rezoluciji, jer pokreće stvaranje crne rupe kad god previše povećamo energiju pokušavajući zaviriti u sve manji volumen.









U tom bi trenutku dodavanje još više energije proizvelo veću crnu rupu umjesto daljnjeg povećanja moći povećanja sudarača. Stoga je zanimljivo da gravitacija i crne rupe potpuno preokreću uobičajeno mišljenje u fizici da više energije ispituju kraće udaljenosti. Čini se da krajnja točka konstrukcije sve većih akceleratora nije najmanji temeljni građevni blok – krajnji san svakog redukcionista – već pojavno makroskopsko zakrivljeno prostorvrijeme. Vraćajući kratke udaljenosti na velike udaljenosti, gravitacija ismijava duboko ukorijenjenu ideju da je arhitektura fizičke stvarnosti uredan sustav ugniježđenih ljestvica koje možemo odlijepiti jednu po jednu kako bismo došli do temeljnog najmanjeg sastavnog dijela. Čini se da gravitacija – a time i samo prostorvrijeme – posjeduje antiredukcionistički element.

Dakle, na kojoj se mikroskopskoj razini fizika čestica bez gravitacije pretvara u fiziku čestica s gravitacijom? (Ili, drukčije rečeno, koliko bi koštalo ispunjenje Stephenova sna o stvaranju crnih rupa?) To je pitanje koje ima veze s ujedinjenjem svih sila, što je tema ovog poglavlja. Potraga za jedinstvenim okvirom koji bi obuhvatio sve osnovne zakone prirode već je bila Einsteinov san. To izravno utječe na to ima li multiverzalna kozmologija doista potencijal ponuditi alternativnu perspektivu dizajna našeg svemira koji održava život. Jer samo razumijevanje toga kako se sve čestice i sile harmonično uklapaju mogu dati daljnje uvide u jedinstvenost – ili nedostatak istih – temeljnih fizikalnih zakona, a time i na kojoj razini se može očekivati ​​da će varirati u multiverzumu.