Možemo li jeftino napraviti virus koji će pobiti cijeli svijet? Američki biolog ima mračne prognoze

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Upravo u ovom trenutku traje impresivna znanstvena revolucija koje mnogi nisu svjesni. Biotehnologija koja nam daje alate za stjecanje kontrole nad biologijom napreduje nevjerojatnom brzinom. S jedne strane, ona nam može pomoći da se riješimo najsmrtonosnijih bolesti, a istodobno može stvoriti viruse opasnije od nuklearnih bombi, koji bi mogli uništiti čovječanstvo.

Biotehnologija je sve prisutnija u našim životima. Nalazimo je u odjeći koju nosimo, u hrani koju jedemo, čak i u kućnim ljubimcima koje volimo. Nije nikakva novost da ljudi manipuliraju živim bićima. Koristimo bakterije za proizvodnju inzulina, povezujemo protetiku izravno sa svojim mozgom i proizvodimo industrijske enzime za proizvodnju papira.

Genska terapija stvara lijekove za nekoć neizlječive bolesti, dok istodobno osiguravamo izvore hrane stvarajući usjeve otporne na klimatske promjene.

Zapravo, toliko smo ovladali biologijom da je samo nekoliko tjedana nakon prvog slučaja zaraze dotad nepoznati koronavirus rastavljen i analiziran u laboratorijima. Znanstvenici su napravili kopiju njegova genskog materijala kako bi stvorili cjepivo koje je bilo spremno za testiranje nekoliko mjeseci nakon početka pandemije. Prije samo deset godina to je bilo nezamislivo. Pa kako je uopće došlo do tako naglog napretka?

Ukratko, ono što je nekada bilo veoma skupo, postalo je jeftino. U isto vrijeme, znanstvene spoznaje slobodno su se širile svijetom.

Pad cijena

Projekt ljudskog (humanog) genoma (Human Genome Project, HGP) koji je započeo 1990., bio je prvi veliki pokušaj čitanja ljudskog DNK-a u cijelosti. Nakon trinaest godina i tri milijarde dolara, posao je bio dovršen. Tada je dekodiranje ljudskog genoma koštalo oko sto milijuna dolara. Danas je ono sto tisuća puta jeftinije te košta samo oko tisuću dolara.

Zasigurno se pitate kako je to uopće moguće. Pretvaranje DNK-a u računalne podatke, a zatim i njihovo analiziranje, nekada je bilo iznimno zamoran proces koji je trajao oko tri godine ručnog rada. Danas taj proces traje oko dva tjedna i gotovo je potpuno automatiziran.









Biotehnologija je prešla put od futurističkih pothvata znanstvenih entuzijasta koji su radili u skromnim i ograničenim uvjetima do najbolje opremljenih i najskupljih mogućih laboratorija u kojima rade vrhunski svjetski stručnjaci. Cijela se ta znanost toliko razvila da danas u njoj rade stotine tisuća ljudi.









Ono što je još više ubrzalo proces jest međunarodna znanstvena suradnja koja je omogućila da se informacije na terenu dijele naširoko i slobodno. Da bi došli do kakvog vrhunskog otkrića, znanstvenicima je danas potrebno samo oko godinu dana rada u njihovim laboratorijima diljem svijeta. Bilo tko s predznanjem u biologiji u svom improviziranom laboratoriju može postići isto za samo nekoliko godina, dok bi srednjoškolcima koji eksperimentiraju u svojim opremljenim učionicama trebalo desetak godina.

Sve to znači da je sasvim realno očekivati da ćete uskoro živjeti u svijetu u kojem vaša lokalna radionica za popravak računala može napraviti netaknuti iPhone 11 samo s dijelovima koji se nalaze posvuda uokolo ili pak da se od tinejdžerā traži da naprave novi iPhone 5 za domaću zadaću.

Upravo je to ono što se trenutno događa u biotehnologiji – prava revolucija. Znanstvena se saznanja gomilaju neviđenom brzinom, dok izume i proizvode možemo izrađivati sve brže i jeftinije.

Lovci na viruse

Ta brzina znači da možemo očekivati još mnogo divnih stvari za čovječanstvo – lijekove i tretmane koji spašavaju živote, čudotvorne usjeve i rješenja za probleme koje trenutno ne možemo ni zamisliti.

Nažalost, kako to već ide s ljudskom prirodom, napredak se kreće u oba smjera. Ono što se može iskoristiti za dobro, može i za zlo – slučajno ili namjerno.

Sama spoznaja da bi biotehnologija u bliskoj budućnosti lako mogla ubiti milijune ljudi, pa i stotine milijuna, ledi krv u žilama. To je čini mnogo opasnijom od bilo kakve nuklearne bombe.

Nedavno smo se mogli uvjeriti kolikom se brzinom proširio koronavirus. Još ne možemo sa sigurnošću reći je li on došao iz prirode ili je rezultat slučajnog, a možda i namjernog, curenja iz laboratorija.

To je još predmet znanstvene rasprave. Pandemija covida-19 odnijela je živote najmanje sedam milijuna ljudi, a što je najgore, on je bio relativno blag virus koji nije uzrokovao ozbiljnije tegobe kod velike većine zaraženih. No sve bi se to moglo promijeniti. Odakle god potekao koronavirus, sljedeći bi se patogen mogao pojaviti ljudskom krivnjom.

Najveći je problem to što je danas veoma lako raditi s opasnim virusima. Tisuće znanstvenika preko interneta mogu jednostavno naručiti genske podatke zaraznih virusa kako bi eksperimentirali s njima.

Američki biolog Kevin M. Esvelt s Tehnološkog instituta u Massachusettsu u svojoj studiji iz 2022. kaže: “DNK konstrukti dovoljne dužine za generiranje zaraznog virusa španjolske gripe sada se mogu nabaviti za 1500 dolara. Koronavirusi koštaju otprilike 2000 dolara, ali obično se moraju enzimski spajati ručno prije stvaranja virusa, što zasad ograničava broj sposobnih pojedinaca da to učine. Laboratorijska oprema i reagensi potrebni za te zadatke obično se mogu nabaviti za manje od 50.000 USD”.

Prema tome, ako danas želite stvoriti umjetni virus, to će vas koštati otprilike koliko i novi automobil.

Istodobno, znanstvenici pokušavaju pronaći viruse koji se skrivaju u prirodi, napose u životinjama poput šišmiša ili majmuna. Pretpostavlja se da iz njih vreba mnogo smrtonosnih pandemija.

Lovci na viruse odnose uzorke u laboratorij kako bi saznali postoji li vjerojatnost da će se novootkriveni virusi proširiti na ljude. Kada biolog otkrije novi virus, uobičajena je procedura da objavi njegove genske podatke. Znanstveni časopisi tako dijele opise potencijalno opasnih virusa. Drugi stručnjaci idu korak dalje pa te viruse čine još opasnijima. Oni zapravo kombiniraju različite viruse kako bi razumjeli zbog kojih je mutacija vjerojatnije da će se proširiti među ljudima ili ih učiniti smrtonosnijima od njihovih izvornih oblika. I opet, ti se podaci slobodno dijele.

Milijuni smrti

S obzirom na to da se sintetički DNK i laboratorijska oprema prodaju bilo kome na internetu bez ikakvog ili s vrlo malo praćenja, dok u isto vrijeme alati biotehnologije postaju sve jeftiniji i lakši za korištenje, a podaci o opasnim patogenima sve brojniji i dostupniji, samo je pitanje vremena kada će dobronamjerni znanstvenik podijeliti nacrte za superbakteriju ili supervirus koji će prouzročiti milijune smrti. Pritom nije potrebno da on bude zlonamjerni psihopat. Dovoljno je da bude neodgovoran ili aljkav. Došlo je vrijeme kada se virus može kreirati u kućnoj radinosti. To je uistinu zastrašujuće.

Možemo samo zamisliti u kakvu bi beskrajnu krizu utonuo svijet kada bi se nove pandemije pojavljivale iz godine u godinu ili sve odjednom. Iščezli bi veliki dijelovi svjetske populacije. Ljudskoj civilizaciji u cjelini bila bi učinjena nezamisliva šteta koja bi mogla poništiti stoljeća napretka i “vratiti nas u kameno doba”.

Ipak, ne suočavamo se prvi put s tolikom prijetnjom.

Iznimno moćna i opasna nuklearna energija, sa svojim ogromnim prednostima i nedostacima, rođena je iz programa oružja pa su njezini tvorci itekako bili svjesni mogućnosti zloporabe. Od samog početka bilo je jasno da s tim znanjem i tehnologijom treba postupati s najvećim oprezom.

Stoga je uloženo mnogo truda kako bi se osiguralo da nijedan radioaktivni materijal ne nestane iz vida ili da zemlje ne pokušaju sakriti razvoj oružja iza energetskih programa. Rezultat nije bio savršen, ali s obzirom na 411 nuklearnih elektrana koje danas rade, bili smo vrlo uspješni.

Isto tako, nijednom istraživaču ne bi palo na pamet podijeliti podatke o tome kako uobičajenu laboratorijsku opremu pretvoriti u strojeve za izradu bombi na internetu. Nema razloga da se ne bismo mogli nositi s doista opasnim aspektima biotehnologije na sličan način. Stručnjaci su napravili strategiju koja se sastoji od tri koraka.

Prvo, moramo odgoditi sljedeću smrtonosnu pandemiju tako što ćemo shvatiti kako postupamo s opasnim virusima. Njihove genske podatke treba tretirati kao “infohazard”, tj. informacije koje predstavljaju opasnost za društvo ako se dijele bez nadzora.

Moćna tehnologija

Drugim riječima, ne bi baš svatko trebao moći naručiti opasni DNK preko interneta. No ako to netko ipak učini, vlasti bi ga morale moći pratiti, kako se pogrešni ljudi ne bi dočepali tako povjerljivih informacija.

Drugo, moramo otkriti sve opasnosti tako što ćemo proširiti znanje o virusima koji su prisutni među nama i koji bi se eksplozivno mogli proširiti među ljudima. Laboratoriji moraju pratiti što se događa u mikrosvijetu.

Ako iznenada vidimo da se određeni patogeni pojavljuju u velikom broju u kratkom vremenu, možemo brzo reagirati i pokrenuti epidemiološke mjere.

Treće, moramo uništiti patogene. Već se sada razvijaju novi alati koji to mogu učiniti, poput nanofiltara koji izvlače opasnosti iz zraka koji udišemo ili specijaliziranih UV lampi koje lako ubijaju svaki virus prije nego što prijeđe s osobe na osobu.

Usto, moramo razviti tehnologiju kojom ćemo izrađivati nova cjepiva brže nego ikada prije.

Ako primijenimo navedenu strategiju, velika je vjerojatnost da ćemo izbjeći katastrofalnu pandemiju u budućnosti.

Biotehnologija, kao svaka uzbudljiva i moćna tehnologija, sama po sebi nije ni dobra ni loša, ali može biti i zadivljujuća i zastrašujuća na načine koji oduzimaju dah.

Imamo priliku za budućnost u kojoj možemo nadzirati svoju biologiju, biologiju biljaka i životinja, ali i biologiju mikrosvijeta. Nemojmo je prokockati.