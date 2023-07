Može li se konstruirati izvor vječne energije? Fizičari kažu: ‘Ne, ali…’

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Čovječanstvo ima potrebu za energijom jer je ona ključna za pokretanje svih procesa, bilo da je riječ o kretanju vozila, zagrijavanju domova, osvjetljavanju ulica i prostorija, pružanju zdravstvene skrbi ili o obavljanju poslovnih aktivnosti. Bez energije, gotovo sve aspekte ljudskog života bilo bi nemoguće provesti.

Fosilna goriva (ugljen, nafta i plin) čine najveći udio u izvorima svjetske potrošnje energije te iznosi oko 80 posto. Udio je nuklearne energije oko 5 posto, dok su preostali izvori obnovljivi, poput solarne, vjetrene i hidroenergije te geotermalnih izvora i biomase. Valja napomenuti da smo sve bliži i iskorištavanju energije nuklearne fuzije, što bi mogla postati velika prekretnica prema boljem i čišćem svijetu.

U sjeni rješavanja problema klimatskih promjena, u medijima se često mogu vidjeti primjeri tzv. besplatne energije, tj. neograničenih izvora koji bi mogli zadovoljiti sve naše potrebe. Većina takvih “izuma” odavno je osporena, no neupućeni korisnici društvenih mreža mogu se dati navesti na krive zaključke, a to za posljedicu ima razvoj kojekakvih teorija urote.





Dobar je primjer videosnimke koja se već godinama objavljuje po društvenim mrežama. Na njoj se vidi uređaj s čeličnom kuglicom koja se kotrlja po malom toboganu, odskače uvis, vraća se na početnu točku i tako stalno. Bilo bi to uistinu fascinantno da se ispod tobogana ne nalazi mali elektromagnet. Bez njega, naime, kuglica ne bi mogla neprekidno kružiti jer bi tako kršila i prvi i drugi zakon termodinamike.

No kvragu i zakoni… doista, može li se konstruirati vječni izvor energije?

Mehanički rad

Još u srednjem vijeku pojavila se ideja o uređaju koji bi mogao raditi bez izvora i gubitka energije. Nazvan je “perpetuum mobile”, a prvi zapis o takvom uređaju pripisuje se grčkom filozofu Aristotelu. Već u 18. st. mnoge znanstvene ustanove proglasile su problem njegove izrade nerješivim. Prema prvom zakonu termodinamike, nemoguće je energiju stvoriti ni iz čega. Moguće je samo pretvarati jedan oblik energije u drugi, npr. toplinu u mehanički rad.

Prema drugom zakonu termodinamike, moguće je dobiti mehanički rad iz topline samo ako u toplinskom stroju postoje dva spremnika topline različite temperature. Hlađenjem toplijeg i zagrijavanjem hladnijega može se dobiti samo dio energije u obliku mehaničkog rada. Količina iskoristive energije ovisi o temperaturnoj razlici spremnikâ. To znači da je nemoguć stroj koji bez temperaturne razlike pretvara toplinsku energiju u mehaničku. Ipak, pokušaji nebrojenih entuzijasta da stvore perpetuum mobile ne prestaju do danas.

Mnoge ljude i danas fascinira Newtonovo njihalo, uređaj koji se sastoji od nekoliko jednakih kuglica (obično čeličnih). Svaka od njih visi iz okvira na dvije niti iste dužine te su sve poravnate i u doticaju. Kada pomaknete posljednju kuglu s jedne strane i njome udarite preostale, vidjet ćete da se kugla na suprotnoj strani pomaknula i dosegnula “istu” visinu kao i prva. Međutim, ostale kugle i dalje će biti u položaju mirovanja.

To kontinuirano njihanje i lupkanje dokaz je Newtonova zakona o očuvanju energije koji kaže da se energija ne može stvoriti ni uništiti. Ipak, to njihalo nije perpetuum mobile jer kuglice gube energiju iz više razloga, prije svega zbog trenja dok se kreću kroz zrak. Pri sudaru one stvaraju i zvučnu energiju, što možemo čuti, kao i toplinsku jer se zagrijavaju. Zbog tog gubitka energije, kuglice će se na koncu posve umiriti.









Da bi postojao pravi perpetuum mobile, energija bi morala ostati unutar stroja ili bi to morao biti zatvoren uređaj koji radi bez ikakvog trenja i bilo kakvog vanjskog izvora te bi morao postojati u vakuumu kako ne bi postojao utjecaj atmosferskog tlaka. Ako mislite da to zvuči nemoguće, imate pravo. Ipak, to nas ne sprečava da opišemo nekoliko uistinu dojmljivih izuma.

Jedan od njih zove se Beverlyjev sat. Riječ je o zidnom satu koji se nalazi na Odjelu za fiziku Sveučilišta Otago (Dunedin, Novi Zeland). Izradio ga je novozelandski urar Arthur Beverly 1864. godine. Otkako ga je navio, sat ni u jednom trenutku nije prestao kucati. Drugim riječima, on neprekidno radi već 159 godina. Pa kako je to moguće?

Briljantan izum

Iako sat teoretski može raditi vječno bez navijanja, on se ipak oslanja na izvanjski izvor napajanja. Nema skrivenih baterija, već radi na atmosferskom tlaku zahvaljujući hermetički zatvorenoj kutiji koja se širi i skuplja zbog normalnih promjena temperature koje se događaju tijekom dana. Promjene temperature stvaraju tlak na dijafragmu koja podiže uteg od 450 g. Kada se temperatura smanji, uteg se spušta i tako navija sat. Sve dok postoji varijacija temperature od samo 6 °C, što je potrebno da se uteg podigne za 25 mm, sat će kucati.









To znači da takav uređaj ne bi funkcionirao u vakuumu svemira jer mu je za rad potrebna gravitacija. Prema tome, iako nije perpetuum mobile, Beverlyjev je sat briljantan izum za to vrijeme te je prvi atmosferski sat na svijetu. No postoji još jedan genijalan izum.

Oksfordsko električno zvono eksperimentalni je uređaj koji je proizvela tvrtka “Watkins and Hill”, a nalazi se u zgradi Clarendonova laboratorija Sveučilišta u Oxfordu (Engleska, UK). Budući da je pokrenut 1840-ih, smatra se najdugotrajnijim eksperimentom na svijetu.

Sastoji se od dvije “suhe baterije” unutar staklenog spremnika. Riječ je o vrlo ranim baterijama koje imaju diskove od srebra i cinka, obložene su sumporom te izgledaju poput svijeće. Baterije su postavljene jedna pored druge, a iz svake visi po jedna elektroda na čijem je dnu mjedeno zvono u obliku kugle. Između ta dva zvona nalazi se metalna kuglica koja visi o niti. Svako zvono spojeno na suhu bateriju proizvodi maleni elektrostatički naboj koji odbija kuglicu lijevo-desno pa ona neprekidno lupa u zvona.

Kako je oksfordsko električno zvono prvi put javno prikazano 1840. godine, to znači da ono neprekidno radi već najmanje 183 godine, iako se nagađa da je s radom moglo početi još 1825., kada je i izrađeno. Kako god, zvono je dosad zazvonilo oko 10 milijardi puta pa drži Guinnessov svjetski rekord za “najizdržljiviju bateriju na svijetu koja proizvodi neprekidno zvonjenje”.

Zapravo, godinu dana pošto je zvono postavljeno u Clarendonov laboratorij, proizvođači su napisali da očekuju da će uređaj raditi tri do četiri godine. Da su danas živi, zacijelo bi bili ponosni jer njihovo zvono i dalje zvoni.

Osim te zadivljujuće činjenice, zvono ima još veći misterij.

Vakuumski stroj

Naime, nitko nije siguran od čega su napravljene suhe baterije i zašto traju toliko dugo. Znamo da su obložene sumporom, ali ono što je unutra zasad je tajna. Znanstvenici čekaju da zvono prestane zvoniti kako bi mogli otvoriti baterije i shvatiti od čega su točno konstruirane. Tko zna, možda će se još načekati.

Ma koliko fascinantan bio, ipak, ni taj izum nije perpetuum mobile. No što je s mogućnošću izrade uređaja koji bi u cijelosti ili djelomično radio u vakuumu? Pa zapravo, takvo nešto već postoji.

Crookesov radiometar, poznat i kao svjetlosni mlin, sastoji se od hermetičke staklene žarulje koja sadrži djelomični vakuum, s nekoliko lopatica koje su montirane na vreteno iznutra. Lopatice se okreću kada su izložene svjetlu, s bržom rotacijom za intenzivnije svjetlo, čime se omogućuje kvantitativno mjerenje intenziteta elektromagnetskog zračenja. Izumio ga je britanski kemičar William Crookes 1873. kao nusproizvod nekih kemijskih istraživanja.

Na prvu biste mogli pomisliti da svjetlost zapravo vrši tlak na reflektirajuću stranu lopatica i tako uzrokuje njihovo pomicanje. Međutim, pravi je razlog – toplinska transpiracija. Kada osvijetlite žarulju, staklo se zagrijava i emitira nevidljivo infracrveno zračenje, a crna strana četvrtastih lopatica kupi više zračenja od bijele strane.

No vrijedi i obratno. Ako ohladite žarulju polivanjem hladnom vodom ili korištenjem leda na staklu, crna strana emitirat će infracrveno zračenje jače od bijele, uzrokujući da se lopatice vrte u suprotnom smjeru.

Razlog za rotaciju bio je uzrok mnogih znanstvenih rasprava u deset godina nakon izuma uređaja, ali 1879. objavljeno je trenutno prihvaćeno objašnjenje. Danas se uređaj uglavnom koristi u nastavi fizike kao demonstracija toplinskog motora koji pokreće svjetlosna energija.

Znanstvene rasprave

Baš kao i Beverlyjev sat, taj radiometar nije zatvoren sustav te zahtijeva vanjske sile za rad. Čini se, dakle, da perpetuum mobile možda nikada neće postojati. No u prirodi postoji nešto što krši zakon o očuvanju energije – crne rupe.

Povećanje mase crne rupe, koje nastaje kao posljedica kozmološke sprege, teoretski bi se moglo iskoristiti za stvaranje stalnog izvora energije. U fizici se pojam “kozmološka sprega” odnosi na interakciju širenja svemira i ponašanja materije i zračenja unutar njega.

Kada bi, primjerice, veliki hadronski sudarivač stvorio minijaturnu crnu rupu, ona bi brzo isparila, no bila bi stvorena malo veća masa nego prije stvaranja. Prema tome, takav bi stroj mogao iskoristiti širenje svemira za dobivanje čiste energije, što bi bilo ekvivalentno stroju “perpetuum mobile”.

Znanstvenici i inženjeri zasigurno će nas još mnogo puta zadiviti svojim genijalnim rješenjima. Uostalom, ne treba nam “vječni izvor energije”. Bit će dovoljno da jednoga dana nađemo izvor koji će u praktičnom smislu biti neiscrpan. Ako ništa, u takvom svijetu ne bismo dobivali račune za struju. Stoga, vrijedi istraživati i dalje.