Morski psi se navukli na kokain? ‘Ponašaju se čudno, a kad smo im to bacili podivljali su’

Ogromne količine kokaina koje se desetljećima švercaju iz Južne i Srednje Amerike završile su isprane na plažama Floride. Tereti se često bacaju u more (kako bi se predali krijumčarima i izbjegla policija), a morske struje i plime ih guraju prema obali. U lipnju je američka obalna straža zaplijenila više od 6.400 kilograma kokaina u Karipskom moru i Atlantskom oceanu, čija se vrijednost procjenjuje na 186 milijuna dolara.

S obzirom na toliku količinu kokaina koji ulazi u vode, Tom “The Blowfish” Hird želio je saznati jesu tisuće morskih pasa u Floridi konzumirali odbačene narkotke i, ako da, jesu li ti lijekovi imali bilo kakav utjecaj na njih. U seriji “Cocaine Sharks”, koja je dio Discoveryjevog Shark Weeka, Hird i znanstvenica za okoliš s Sveučilišta u Florida, Tracy Fanara, proveli su niz eksperimenata kako bi to saznali.

“Prava priča ovdje je način na koji kemikalije, farmaceutski proizvodi i ilegalni lijekovi ulaze u naše oceane i koji učinak mogu imati na te osjetljive oceanske ekosustave”, rekao je Hird za Live Science.

‘Cocaine sharks’ might be feasting on drugs dumped off Florida coast, scientists say https://t.co/gGJZLTrvxX pic.twitter.com/yNDbmqR8mh

— New York Post (@nypost) July 21, 2023