Mona otkrila baš sve o Vlaškoj magiji: ‘S tim je muškarac postao zauvijek njezin’

Autor: Doris Vučić

“Božanstvu se daruje ono što voli, cvijeće, pogača, upali se svijeća… Ako u šumi vidiš drvo koje je omotano crvenim koncem, onda znaš da je ovdje ostavljen dar za duha.

Božanstvo Mume Paduri, recimo, najviše voli menstrualnu krv, a to joj se u šumi posvećuje kada djevojčica postane žena”, govori mi Mona, gospođa iz Beograda koja na ovim prostorima slovi za stručnjakinju kada je u pitanju Vlaška magija, praksa od koje mnogi kao od vraga zaziru, dok drugi u zaseoke istočne Srbije dolaze i s drugih krajeva svijeta kako bi konačno riješili svoje probleme.

Spomenuta Mama Paduri, nastavlja mi pričati Mona o zaštitnici žena i djece kao o svojoj prvoj susjedi, može svašta učiniti za žene, kao i žene za nju.

Osmijeh na licu i kada ih gaziš

“Primjerice, može ti pomoći ako ne želiš roditi, a od nje možeš tražiti i da ostaneš neplodna recimo pet godina. Ne znamo što se potom točno događa, ali uvijek bude onako kako je žena tražila. Ne postoji ijedno svjedočanstvo da ona nekoj nije ispunila želju”, tvrdi Mona, ali i napominje da Vlaška magija doista nije bezopasna.

Nastala je u predjelima uz granicu Srbije, točnije u srednjovjekovnoj kneževini Valahiji koja je kasnije postala Rumunjska, a njezina moć leži upravo u vlaško-srpskom iskrivljenom jeziku, kao i onima koji su odabrani da je izvode. Čim se prevede na neki drugi jezik, ističe, gubi pola snage koju ima.

“Osim toga, učinkovita je jer oni koji je čine, vržatore kako ih mi nazivamo, jako vjeruju u to što rade, u fakature. Kao što netko vjeruje ili ne vjeruje u Isusa Krista. Da to nije istina, ljudi ne bi kilometrima vozili do ovih žena i starica. Jednostavno, to što se tražilo u budućnosti će se i dogoditi”, napominje naša sugovornica i dodaje da je moć ovih, u velikoj većini žena, to što sve rade s osmijehom na licu. Pa čak i kada ih gaziš.

“Treba imati na umu da su žene posebna bića u Vlaškom svijetu. I da je Vlaška mitologija odraz i ostavština pradavnih vremena koje su drugi narodi uglavnom zaboravili, a to je matrijarhat“, naglašava.









Bez duhova nema uspjeha

No, upoznala je ova Beograđanka žene koje su se igrale vatrom pa opekle. Vlaška je magija najpoznatija i najuspješnija kada je u pitanju ljubav, a neki rituali se lako mogu pronaći i na internetu. No, oni koji je na svoju ruku izvode uglavnom nisu svjesni da energije koje zazivaju su njima neistražene i nepoznate.

“I ona tako slijepo krene u poduhvat kako bi u život privukla muškarca kojeg želi, tj, vezala ga, učini što je pročitala i uspije joj… No nakon više godina suživota, ona se ohladi, ali partner ne. E tada nastaje problem jer se ta veza ne može prekinuti normalnim putem već isključivo onim kojim i je i nastala. Magijskim djelovanjem koje toj ženi nije poznato. Tada se bez pomoći vržatore ne može riješiti problem”, upozorava Mona i preporuča onima koji imaju namjeru prakticirati ove stvari da se detaljno informiraju u što se upuštaju. Ali ni to nekada neće biti dovoljno…

“Moraju vas, na neki način, prihvatiti duhovi jer bez njih ne možete uspješno raditi. Dakle potrebno je učiti od prave vržatore, no one to obično odbijaju jer se umijeće čuva u okviru obitelji. Ako imate svoju babu, vidite da li je ona možda vržatora, ako nije raspitajte se da li ste imali nekog od predaka koji se time bavio kako biste dobili podršku i znanje”, iskreno će.









Simptomi začaranosti

A upitali smo Monu i kako prepoznati osobu koja je postala žrtvom Vlaške magije. U srpskoj crnoj kronici više puta se spominjalo da su notorni ubojice, poput Nikole Radosavljevića koji je ubio devetero susjeda i rođaka te ranio dvoje ljudi u Jabukovcu, bili, kako bi se reklo “začarani” crnom magijom tog kraja. Beograđanka tvrdi da sve zavisi od slučaja do slučaja, te da se ne treba sve pripisivati Vlaškoj magiji.

“Ja bih to učinila ovako. Prije svega treba provjeriti zdravstveno stanje. Ako mu je loše, a rezultati su dobri, to ide u prilog tome da je začaran. Obično se to vidi u promjeni ponašanja prema obitelji, postane druga osoba i ponašanje mu se okrene za 180 stupnjeva. S kim je bio dobar, s njim se sada svadi, a s kim nije inače razgovarao, taj mu odjednom postaje najbolji prijatelj.

Također netko tko je iskusan sa ovim stvarima potražit će i materijalne dokaze o tome da je bačena magija. U svakom slučaju muškarac ili žena se više ne može prepoznati. Isto tako pošto vlašku magiju bacaju Vlajne iz određenih oblasti, onda se iznenadni susret sa nekom osobom tog porijekla ili odlazak u te krajeve može ukazivati da je osoba podčinjena magijski”, pojašnjava Beograđanka.

Skromni darovi

Iako sam, ponukana novinarskom radoznalošću, pokušala nagovoriti Monu da mi detaljnije ispriča kako se izvode neki rituali, ona je to odbila jer ne želi da znanje za odabrane i odgovorne dospije u javnost nakon što se vjekovima čuvalo. No, ipak sam malo više doznala o “cijeni” ovih “usluga”.

“Ako si Bogovima mila, nudiš im ponude koje su njima drage i koje oni vole. Isto važi za duhove… To je sve veoma skromno. Ali ako si neko tko ide kod vržatore i traži fakaturlji, to onda košta.

Uglavnom se plaća novcem ili u nekoj dragocjenosti, ovisno o dogovoru. Mada ima onih koji ne traže ništa, svi kažu da su to one prave koje imaju dar od Boga i ne prodaju ga, već im je cilj da pomognu. To je svrha njihove obdarenosti”, poručuje za kraj i zapravo objašnjava istinsku srž ovih praksi.