Voštani valjci sa snimkama opera iz perioda 1900.-1904. / New York Public Library

MISTERIOZNE SNIMKE ČUT ĆEMO PRVI PUT NAKON STO GODINA! Stručnjaci će očitati voštane valjke bez oštećivanja

Autor: Zlatko Govedić

Mnogo prije kazetofona i magnetofona za snimanje zvuka koristio je uređaj zvan fonograf. Zvuk se snimao i reproducirao na valjak. Fonograf s kositrenim valjkom izumio je Thomas Alva Edison (1877.) i prvi put u povijesti snimio i reproducirao zvuk. Chichester Bell i Charles Sumner Tainter zamijenili su 1885. kositreni valjak voštanim, a Edison je isto učinio 1888. Zvuk je ulazio kroz lijevak i zatitrao membranu s pričvršćenom iglom, koja je utiskivala brazde u rotirajući voštani valjak. U reprodukciji se titranje igle u brazdi rotirajućeg valjka prenosilo na membranu i pretvaralo u zvuk.

Mnogi krhki voštani valjci iz 19. stoljeća, koji se čuvaju u Njujorškoj javnoj knjižnici, sadrže audiosnimke koje je do sada bilo nemoguće slušati. Iako mnogi voštani valjci nude vrijedan uvid u prošlost, danas je problem što su oni veoma krhki te što bi se većina njih raspala kada bi ih netko pokušao reproducirati.

Međutim, novi uređaj “Endpoint Cylinder and Dictabelt Machine” sve će to promijeniti jer će omogućiti skeniranje i reprodukciju voštanih valjaka bez oštećenja.

Vjerojatno će trebati nekoliko godina da se digitaliziraju svi valjci koji se čuvaju u njujorškoj javnoj knjižnici, ali na koncu će biti moguće ponovno preslušati snimke koje nitko nije čuo više od sto godina.

Vjeruje se da neki od tih valjaka sadrže jedinstvene snimke opera, scenskih predstava i drugih događanja za koje je malo drugih primjera.

Postoji i značajan broj cilindara koji su dugo ostali potpuni misterij.

“Ovi su valjci prve opsežne snimke uživo u povijesti i to nam daje uvid u prošlost. Nije poanta u tome da ih danas ponavljamo, nego samo da doznamo koje su opcije dostupne i kako su pjevači, izvođači i publika shvaćali te izvedbe, kao i to što je toliko drukčije od naših predodžaba tog vremena. To je način da otvorimo svoje umove da čujemo koje sve druge mogućnosti postoje”, zaključuje glazbeni knjižničar Bob Kosovsky iz Njujorške javne knjižnice.