MISTERIOZNE PRUGE U SIBIRU! I NASA zbunjena otkrićem – slučaj se pretvorio u zagonetku!

Sateliti u službi proučavanja Zemlje obično se koriste za promatranje određenih značajki planeta – oblika terena, atmosferske kemije, obrazaca oceana. Ali istodobno nam povremeno pokazuju i stvari koje je malo ljudi vidjelo ili ih je čak i tražilo.

U veljači 2020. godine ekipa NASA-e je na Twitteru objavila zanimljivu fotografiju iz Rusije u blizini 66 stupnjeva sjeverne širine. Slučaj se pretvorio u znanstvenu detektivsku priču i neriješen slučaj.

Na slikama koje je snimio Operational Land Imager (OLI) na Landsatu 8, uzorci pruga se uvijaju i okreću oko brda sjeverne srednjosibirske visoravni. Na strmijim brdima pruge tvore uske petlje koje se spiralno spuštaju od vrha brda do dna. Kako se spuštaju prema obalama, počinju blijedjeti. Na kraju, pruge nestaju na nižim kotama i na geografskim širinama.

From Russia with Questions: Researchers are puzzling over a distinctive striping pattern in the Central Siberian Plateau…

Postoji nekoliko mogućih uzroka prepoznatljivog uzorka prugastog uzorka, a odgovori se razlikuju ovisno o sezoni i stručnosti istraživača.

Ovaj dio Srednjosibirske visoravni nalazi se unutar Arktičkog kruga, gdje se temperature zraka većinu godine zadržavaju ispod temperature smrzavanja. Velik dio krajolika prekriven je vječnim ledom koji se može protezati desecima do stotinama metara ispod površine. Postoje različite razine intenziteta, ali ovo područje uglavnom pokriva vječni mraz 90 posto godine.

Zemlja se povremeno odmrzava, a poznato je da ciklusi smrzavanja i odmrzavanja stvaraju uzorke poligona, krugova i pruga na površini (naziva se “uzorkovano tlo”). U slučaju ovih slika, pruge bi mogle biti izduženi krugovi ispruženi na padinama zbog takvih ciklusa odmrzavanja. Ipak, studije su pokazale da se ova vrsta prugastih pojava obično događa u znatno manjem opsegu i da je usmjerena prema padu.

Geomorfolozima priroda tla nudi još jedno objašnjenje pruga. U regijama s ovom hladnoćom, tla se mogu pretvoriti u Gelisols – tla s vječnim ledom na gornja dva metra i često s tamnijim i svijetlijim slojevima koji se razlikuju po više organske tvari ili više minerala i sedimenta. Kako se tlo ledi i otapa, slojevi se raspadaju i vertikalno miješaju u procesu koji se naziva krioturbacija.

What is causing this distinctive striping pattern?









On steeper hills, the stripes form tight loops that spiral from the top of the hill to the bottom. As they descend toward the riverbanks, they start to fade.

Here is the same location in the fall: pic.twitter.com/Mo9krveRt5

— NASA Landsat Program (@NASA_Landsat) February 26, 2021