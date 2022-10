MISTERIOZNA MREŠKANJA NA GRANICI SUNČEVOG SUSTAVA! Ona se mijenja i to ne beznačajno: ‘Niz je zbunjujućih pitanja o čudnom, nevidljivom i naboranom mjehuru’

Autor: L.B.

Svemirski mjehur koji obavija Sunčev sustav mogao bi biti “naboran”, barem ponekad. Naime, podaci iz svemirske letjelice koja kruži oko Zemlje pokazuju namreškane strukture u terminacijskom udarnom valu i heliopauzi.

Podaci sa svemirske letjelice pokazuju da je moguće dobiti detaljnu sliku granice Sunčevog sustava i kako se ona mijenja tijekom vremena, zbog čega će znanstvenici moći bolje razumjeti područje svemira poznato kao heliosfera, koje štiti planete u našem Sunčevom sustavu od kozmičkog zračenja. No o čemu zapravo govore termini poput terminacijskog udarnog vala, heliopauze i heliosfere?

Terminacijski udarni val

Naime, Sunce na različite načine utječe na prostor koji ga okružuje. Jedan od njih je solarni vjetar, nadzvučni tok ionizirane plazme koji prolazi pored planeta i Kuiperovog pojasa na kraju nestajući u velikoj praznini između zvijezda.

Točka u kojoj ovaj protok padne ispod brzine kojom zvučni valovi putuju kroz međuzvjezdani medij naziva se terminacijski udarni val, a područje u kojoj taj protok značajno gubi na snazi nosi naziv heliopauza.

Obje sonde Voyager prešle su heliopauzu te sada zapravo putuju međuzvjezdanim prostorom, pružajući nam prva terenska mjerenja ove pomične granice Sunčeva sustava. No i u zemljinoj orbiti imamo instrument koji može u određenoj mjeri skupljati informacije o heliopauzi – Interstellar Boundary Explorer (IBEX).

Sudar Sunčevog solarnog vjetra s međuzvjezdanim

IBEX bilježi neutralne atome koji nastaju kada se Sunčev solarni vjetar sudari s međuzvjezdanim vjetrom na granici Sunčevog sustava. Neki od tih atoma se katapultiraju dalje u svemir, dok se drugi vraćaju u smjeru Zemlje.

Prethodne karte strukture heliosfere oslanjale su se na dugoročne mjere evolucije tlaka Sunčevog vjetra i emisija energetskih neutralnih atoma, što je rezultiralo izglađivanjem granica u prostoru i vremenu. Ali 2014. godine, u razdoblju od otprilike šest mjeseci, dinamički pritisak solarnog vjetra porastao je za otprilike 50 posto.

Oblik heliopauze se mijenja, i to ne beznačajno

Njihova mjerenja su također pokazala prilično značajan pomak u udaljenosti do heliopauze. Voyager 1 je prešao heliopauzu 2012. godine na udaljenosti od 122 astronomske jedinice. No, tim je 2016. izmjerio da je Voyager udaljen od heliopauze 131 AJ. U to se vrijeme sonda nalazila 136 astronomskih jedinica od Sunca.

Voyager 2 je prošao heliopauzu tek 2018. godine, na udaljenosti od 119 astronomskih jedinica. Oba mjerenja sugeriraju da se oblik heliopauze mijenja, i to ne beznačajno. Za sada nije sasvim jasno zašto.

Istraživanje naziva ‘Oblique and rippled heliosphere structures from the Interstellar Boundary Explorer’ objavljeno je u časopisu Nature Astronomy.