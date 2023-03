MISTERIOZNA KINESKA SVEMIRSKA ŠETNJA: Sve je obavljeno u tajnosti! ‘Tako se ni Sovjeti nisu ponašali za hladnog rata’

Dvojica kineskih astronauta izvela su svoju drugu aktivnost izvan letjelice (eng. extravehicular activity, EVA) u posljednjih nekoliko dana, a Kina prvi put nije objavila nikakve naznake ili detalje događaja.

Naime, Kineska agencija za ljudske svemirske letove CMSA objavila je 2. ožujka da su Fei Junlong i Zhang Lu, astronauti misije Shenzhou-15 “nedavno” izveli svemirsku šetnju izvan svemirske postaje Tiangong.

Aktivnost su podržali član posade Deng Qingming i timovi na terenu. Nisu navedeni nikakvi daljnji detalji, osim što su Fei i Zhang koristili zračnu komoru znanstvenog modula Wentian za izlaz i ulaz.

Uistinu možemo reći da Kina nije baš transparentna kada je riječ o aktivnostima u svemiru.

Dok NASA i ESA unaprijed najavljuju planirane aktivnosti izvan letjelice, Kina je ovaj tjedan zadobila kritike jer je izvela svemirsku šetnju u tajnosti, a tek nakon toga objavila da je do nje došlo.

Čak su i Sovjeti znali otkrivati ​​vrijeme početka i završetka svojih svemirskih šetnji, zbog čega se razina tajnosti u slučaju Kine čini posebno čudnom i sumnjivom.

Za sada nisu objavljeni nikakvi konkretni detalji o najnovijoj svemirskoj šetnji.

“Kineske vlasti ne čine sebi nikakvu uslugu time što ne pružaju puno transparentnosti o svojim operacijama svemirskih letova s ​​posadom.

Ako žele da se na njih gleda kao na normalniju svemirsku silu, o svakodnevnim operacijama svemirskih letova s ​​posadom – koje imaju malo ili nimalo sigurnosne i vojne važnosti – moraju otvorenije izvještavati i govoriti o njima.

Kineske vlasti također se moraju više naviknuti iskreno razgovarati o kašnjenjima i nepredviđenim izazovima kao što su to učinile neke druge svemirske sile”, zaključuje stručnjak za svemirsku politiku Bleddyn Bowen.

Bill Nelson, asked about cooperation with China regarding the Moon: [More broadly] Cooperation with China is up to China. There needs to be openness. Have coordinated, for instance, with Mars spacecraft. But there needs to be transparency. #IAC2022

— Andrew Jones (@AJ_FI) September 18, 2022