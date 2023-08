Misteriozan objekt pojavio se na plaži u Australiji: Konačno se zna što je isplivalo na obalu

Misteriozni objekt koji je isplivao na obali Zapadne Australije zapravo je krhotina s indijskog svemirskog lansiranja, rekle su vlasti u obje zemlje, prekinuvši nagađanja o podrijetlu objekta.

Cilindar je bio dio rakete za lansiranje satelita koju je Indijska organizacija za istraživanje svemira (ISRO) prethodno lansirala, rekao je Sudheer Kumar, direktor ISRO-a, za CNN.

Australska svemirska agencija prethodno je u ponedjeljak objavila na Twitteru da je završila istragu o objektu i došla do istog zaključka.

Otkako se u srpnju pojavio na plaži u Green Headu, obalnom gradu 250 kilometara sjeverno od Pertha, cilindar bakrene boje privukao je znatiželjno lokalno stanovništvo koje je promatralo neidentificirani objekt.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA’s Midwest.

The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.

