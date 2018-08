(VIDEO) PODVODNE RUŠEVINE ATLIT YAMA: Zauvijek su promijenile mišljenje znanstvenika

Autor: Dnevno.hr

Nedaleko obale sela Atlit u Sredozemnom moru, u blizini Haife u Izraelu, nalaze se potopljene ruševine drevnog neolitikčkog grada Atlit Yam. Iako je je samo otkriće ddalo uvid arheolozima kako su drevne civilizacije funkcionirale, podvodno arheološko nalazište skrivalo je mračnu tajnu.

Prapovijesno naselje, koje datira iz 7. tisućljeća pr. Kr., Pješčano je dna sačuvalo od propadanj, a otkako je otkriveno 1984. godine sa strane arheologa Ehud Galilia, otkriveno je mnogo ljudskih kostura koji su ležali u njihovim grobovima, tajanstveni kameni kruga i još mnogo toga. Atlit Yam je jedno od najstarijih i najvećih potonulih naselja ikada pronađenih, piše AncientOrigins.

Danas, Atlit Yam se nalazi između 8 i 12 metara ispod razine mora i pokriva površinu od 40.000 četvornih metara. Podvodni iskopi otkrili brojne kuće, kamenom ograđene bunare, niz dugih nepovezanih zidova, ritualne instalacije, kamenom popločana područja, megalitska struktura, tisuće ostataka flore i faune, desetine ljudskih ostataka i brojni artefakti od kamena, kostiju, drva i kremenja.

U središtu naselja postavljeno je sedam megalita (visine od 1,0 do 2,1 m teškog do 600 kilograma) u polukrugu. Uklesaneo u kamenje su oznake šalica te se pretpostavlja kako je nekoć kamenje bilo postavljeno oko izvora slatke vode i korišateni kao mjesto za štovanje vode.

Bunar dubine od 5,5. metara je arheolozima bio jako zanimljiv a najviše radi taloga koji je sadržavao životinjske kosti, kamen, kremen, drvo i artefakte kostiju. To upućuje na to da je bunar prestao funkcionirati, vrlo vjerovatno radi podizanja razine mora što je onečistilo izvor pitke vode, te je prenamjenjen kao jama za odlaganje.

Drevni artefakti otkriveni u Atlit Yamu nude pokazuju kako su pretpovijesni stanovnici živjeli jednom. Istraživači su pronašli tragove više od 100 vrsta biljaka koje su rasle na mjestu ili su prikupljene iz divljine, a životinjske ostatke sastoje se od kostiju divljih i pripitomljenih životinja, uključujući ovaca, kozu, svinje, psa i goveda, što upućuje da stanovnici su uzgajali i lovili životinje za prehranu. Osim toga, pronađeno je više od 6.000 ribljih kostiju.

Stanovnici su bili neki od prvih koji su napravili prijelaz od lovaca-sakupljača do više naseljenih poljoprivrednika, a naselje je jedno od najranijih dokaza o pripitomljenom govedu. Međutim stanovnici Atlit Yama skrivali su nešto neočekivano.

Ljudski ostaci otkrivaju najstariji poznati slučaj tuberkuloze

Pronađeno je desetak grobova u glini prekriveni gustim slojevima pijeska, kako unutar kuća tako iu blizini grada, a ukupno je otkriveno 65 kompleta ljudskih ostataka. Jedno od najznačajnijih otkrića ovog drevnog mjesta je prisutnost tuberkuloze unutar sela. Kosturi žene i djeteta, pronađeni u 2008, otkrili su najranije poznate slučajeve tuberkuloze u svijetu. Veličina kostiju novorođenčeta i opseg oštećenja tuberkuloze sugeriraju da je majka prenijela bolest svom djetetu nedugo nakon rođenja.

Što je uzrokovalo potopanje Atlit Yam?

Jedna od najvećih arheoloških zagonetki Atlit Yam je kako je potopljen, pitanje koje je dovelo do žarke rasprave u akademskim krugovima. Talijanska studija koju je vodila Maria Pareschi iz talijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju u Pisi upućuje na to da bi vulkanski kolaps Istočnoga brda Etne prije 8,500 godina vjerojatno uzrokovao 40 metara visoki tsunami koji bi potopio neke mediteranske obalne gradove unutar nekoliko sati. Neki znanstvenici ukazuju da ostaci tisuće riba i napuštanje grada u to doba potvrđuje tu teoriju.

Međutim, drugi istraživači sugeriraju da nema čvrstih dokaza koji bi ukazivali na to da je tsunami izbrisao naselje. Uostalom, megalitski kameni krug ostao je na mjestu gdje je bio izgrađen. Jedna od alternativa je da je klimatska promjena uzrokovala da se led na polutkama rastopi, što je podiglo razinu mora, a naselje je poplavilo spori porast razine Mediterana što je dovelo do postupno napuštanja sela.

Bez obzira na uzrok potopa grada, prisutni su bili jedinstveni uvjeti, glina i pjeskovit sediment pod slanom vodom, što je omogućilo ovom drevnom naselju da se tako dobro očuva tisućama godina.