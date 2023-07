Misteriji najveće svjetske pustinje Sahare: Iz pijeska iskopane davno zaboravljene tajne

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Preko cijele sjeverne Afrike pustinja Sahara prostire se na golemih 9,2 milijuna km². Danas je ona jedno od najnegostoljubivijih mjesta na planetu, ali to nije uvijek bilo tako. Njezin pijesak krije nevjerojatne tajne prošlosti. Ispod nje vrebaju drevni izgubljeni gradovi. Divovska jezera nekoć su hranila bujni savanski krajolik, a nove dokaze neki tumače kao skrivene ostatke legendarne Atlantide.

Duboko ispod pijeska zapadne Sahare otkriveni su ostaci megajezera nastala prije nekih 250.000 godina. Tada je rijeka Nil tekla kroz regiju Wâdi Tushka na krajnjem jugu današnjeg Egipta. Kada bi došlo do poplave, vode bi prekrile golemo područje. Najluđe je to što je samo jezero moglo imati površinu oko 110.000 km, što znači da je tada bilo drugo po veličini na svijetu.

Znanstvenici su otkrili riblje fosile ispod saharskog pijeska oko 400 kilometara zapadno od današnjeg toka Nila, što dokazuje razmjere megajezera. Štoviše, arheolozi su pronašli drevne ljudske ostatke koji odgovaraju njegovu položaju. Ono je vjerojatno bilo vitalni resurs za naše pretke dok su se probijali kroz sušni krajolik, ali i ključna postaja u vrijeme migracija ljudi iz Afrike. Bez nekoć golema jezera i vodenih tokova koji su utjecali u nj, ljudi možda ne bi mogli doći do Sinajskog poluotoka i otputovati na Bliski istok, odakle se Homo sapiens proširio na ostatak planeta.

Impresivna struktura

Pod saharskim pijeskom postoji iznenađujuća količina skrivenih ljudskih struktura i artefakata. Neki stručnjaci i entuzijasti smatraju da su novootkriveni dokazi nekadašnje ljudske aktivnosti oko geološke formacije Richat u središnjoj Mauretaniji zapravo ostaci jednog od najtraženijih izgubljenih gradova na svijetu – Atlantide.

Sama formacija Richat nevjerojatno je impresivna struktura. Sastoji se od niza prstenova koji se od epicentra protežu prema van, što je slično onomu kako je Platon opisao grad Atlantidu u svojim spisima.

Naravno, ta formacija nije djelo ljudskih ruku, već prirodna formacija koja je erodirala kako bi otkrila ravne slojeve stijena između prstenova. To se obilježje formiralo kada je davno erumpirao vulkan, a magma se ohladila u obliku kupole i stvrdnula. Zatim se počela raspadati i formirati današnje koncentrične prstenove. Najstarije stijene u strukturi nalaze se u vanjskim prstenovima, pri čemu je svaki unutarnji prsten sve mlađi što se više približavamo središtu.

Formacija Richat promjera je oko 45 km i sastoji se od magmatskih i sedimentnih stijena, ali pravo pitanje glasi: je li ta impresivna struktura usred Sahare nekada doista bila Atlantida?

Najveći je problem te teorije Platonova tvrdnja da je Atlantidu progutalo more.









Ipak, danas znamo da Sahara nije uvijek bila samo pustinja. Možda je ondje postojala velika vodena masa koja je preplavila drevnu civilizaciju koja je živjela unutar Richata. Možda je upravo to temelj legende o Atlantidi, dok je Platon samo preuveličao dijelove priče. Kako god, ako je Richat uistinu bio Atlantida, danas bi se moralo naći mnogo arheoloških dokaza. No postoje neki problemi.

Zbog političkih i društvenih nemira, cijelo je to područje nesigurno za provođenje sveobuhvatnih iskapanja. Usto, Richat se nalazi u zabačenom području do kojega nije lako doći pa arheolozi nisu imali priliku pokrenuti nikakvu ozbiljniju ekspediciju.

Ipak, tehnologija je u posljednjih nekoliko godina ostvarila ogroman napredak, omogućujući arheolozima da istraže formaciju Richat iz zraka. Znanstvenici su mapirali nekoliko anomalija unutar strukture koje su očito temelji davno izgrađenih zdanja. Usto, pronađeni su alati iz kamenog doba, vrhovi kopalja i drugih drevnih ljudskih artefakata.

Nema dokaza da je napredna atlantska civilizacija nekoć obitavala unutar prstenova Richata, no već je i sama činjenica da je ondje postojala ljudska prisutnost veoma intrigantna. U svakom slučaju, sve dok se ne provedu dodatna istraživanja i iskapanja, tajne skrivene u tom dijelu pustinje ostat će misterij.

Međutim, na bezbrojnim drugim arheološkim lokalitetima u Sahari otkrivena su neka od najnevjerojatnijih nalazišta artefakata iz cijele ljudske povijesti. Upravo su nam oni omogućili dublji uvid u civilizacije koje su Saharu nekoć nazivale svojim domom.

Na temelju satelitskih snimki nad libijskim dijelom pustinje, stručnjaci su otkrili ostatke davno izgubljene civilizacije, nazvane Garamanti. Ti su ljudi izgradili divovske utvrde i prostrana naselja u pustinji. Najimpresivnije je to što su građevine gradili prije više tisuća godina. Pijesak Sahare od tada je prekrio naselja, ali arheolozi su pronašli keramiku, alate i brojne artefakte koji pokazuju da je te tvrđave i naselja izgradilo vrlo moćno autohtono afričko kraljevstvo.

Najdojmljivije obilježje garamantskih mjesta jest gustoća naselja.

Drevna civilizacija

Na relativno malom prostoru nalaze se i utvrde i polja i groblja, što ukazuje na to da je stanovništvo bilo relativno brojno. Povrh naprednog urbanog planiranja, Garamanti su imali vrhunsko znanje o metalurgiji, proizvodnji visokokvalitetnog tekstila i bilježenju informacija jedinstvenim sustavom pisanja. Što su arheolozi dublje kopali, to su nalazi bili nevjerojatniji. Jasno je da su te utvrde i gradovi pripadali povezanom društvu, kakvo bi u pustinjskom pijesku bilo teško održavati.

Velika populacija na području s vrlo malo oborina znači da su Garamanti imali napredne načine crpenja vode iz tla. Pretpostavlja se da je ta napredna drevna civilizacija pretvorila sušna područja u oaze koje su mogle hraniti cijelo stanovništvo i pomagati trgovcima dok su putovali tim područjem. Nažalost, napredne metode navodnjavanja i sposobnost pretvaranja pustinje u bujna polja vjerojatno su dovele do pada Garamanta. Ono što je zakopano ispod Sahare možda je i lekcija o razmjerima ljudske oholosti. Kako su Garamanti neprekidno crpli vodu iz zemlje, na kraju su isušili svoje izvore vode. Nije bilo dovoljno kiše da se obnovi podzemna voda u regiji pa su i podzemni izvori postali suhi poput pijeska na površini.

Kako je taj vitalni resurs presušivao, tako je propadala i civilizacija Garamanta. Više nije bilo vode koja im je bila potrebna za uzgoj usjeva poput pšenice, smokava i grožđa. Potom su se njezini žitelji raštrkali po pustinji u nadi da će doći do zemlje bogate vodom.

Tko zna, možda su neki od njih stigli do delte Nila. Međutim, vjerojatno ih je velik broj stradao na putovanju ili su ih progutale pustinjske oluje koje su pokopale njihovu nekoć živu civilizaciju. To nas vodi do srži onoga što je pronađeno ispod pijeska Sahare.

Neprocjenjive vrijednosti

Iako je riječ o surovu okruženju, ljudi su živjeli i još žive u pustinji. No da bi ti ljudi preživjeli, trebalo je trgovati između naselja. Veća carstva, poput egipatskog, željela su vrijednu robu koja se prevozila preko Sahare, a kada god postoji kretanje vrijednih metala, začina i luksuznih predmeta, barem će nešto od toga nestati.

Primjerice, drevni grad Timbuktu u današnjem središnjem Maliju nekoć je bio jedna od najvažnijih trgovinskih postaja u Sahari. Iz grada su kretale velike ekspedicije s robom koja se sastojala od soli do zlata. No za svako su putovanje postojali inherentni rizici. Pustinja je i danas opasna, i to ne samo zato što je teško doći do vode ili hrane. Naime, kroz povijest, skupine pljačkaša skrivale su se duž trgovačkih putova i vrebale na karavane u zasjedi.

Trgovci su već bili iscrpljeni od puta, a ako ne bi imali pravu zaštitu, bili bi poklani i pokradeni. U drugim slučajevima, gigantske pješčane oluje sa zidovima prašine koji dosežu stotine metara u visinu i traju satima zamele bi cijele trgovačke skupine. U takvim okolnostima bilo je veoma lako, pa i očekivano, da se karavana zagubi u pustinji. Nema sumnje da je pustinja progutala ogromne količine dobara, uključujući i zlato i drago kamenje, no pronaći ih u golemoj pustoši čini se gotovo nemogućim. No ako bi netko imao sreće, ispod pijeska Sahare mogao bi pronaći nesagledivo blago.

Ipak, nije sve izgubljeno. Znamo točno gdje se nalaze neka od najvrednijih i najimpresivnijih blaga u Sahari – u Dolini kraljeva koja je dio tebanskih nekropola, a nalazi se na zapadnoj obali Nila, nasuprot Luksoru, te se sastoji od Istočne i Zapadne doline.

Ondje su pokopani gotovo svi egipatski faraoni i visoki svećenici 18., 19. i 20. dinastije. Njihove grobnice izgrađene su u istočnom dijelu pustinje, gdje su zlatni kipovi, dragocjeni dragulji i prekrasne umjetnine pokapani s pokojnicima. Nažalost, većina grobnica u Dolini kraljeva davno je opljačkana ili uništena, ali pustinja možda još čuva neke tajne iz drevnog Egipta.

Skriveno blago

Staroegipatske dinastije onomad su bile bez premca po svojoj moći i bogatstvu zahvaljujući rijeci Nilu koja je služila kao krvotok carstva. Nil je Egipćanima davao vodu i plodno tlo, što je njihovoj civilizaciji omogućilo da napreduje. Međutim, mnogi od njihovih najimpresivnijih spomenika izgrađeni su u pustinji.

Piramide u Gizi nalaze se samo 20 km od Kaira, no izgledaju kao da “plove po pučini pustinjskog pijeska”. Širom Egipta iz pijeska su iskopane brojne piramide i hramovi. Faraonima je bilo potrebno sigurno mjesto za počinak pa sigurno ne bi prihvatili da budu pokopani u zajedničkoj grobnici. Stoga su izgrađene složene građevine za obožavanje bogova i grobnice za polaganje ostataka najvažnijih egipatskih vladara.

Hram kraljice Hatšepsut iz 15. st. pr. Kr. bio je veličanstvena građevina. Ona ga je dala sagraditi kako bi ispričala priču o svom životu i vladavini. Željela je da to bude najelegantnija građevina u cijelom Egiptu i uspjela je. Ipak, s vremenom, kao i sve ostalo u Sahari, pijesak ju je razorio. No i ruševine hrama ostale su dojmljiv prizor.

Sve nas to tjera da se zapitamo kakve se još drevne egipatske građevine i blaga skrivaju u dubinama saharskog pijeska.