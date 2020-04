MISTERIJ ISUSOVA GROBA: Jesu li znanstvenici ovime ugrozili vjeru u Kristovo uskrsnuće?

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Natpis na kamenoj ploča stara 2000 godina možda nije u vezi s Isusovim tijelom kao što se dosad vjerovalo.

Među kršćanima se smatra da je Nazaretski natpis snažan izvanbiblijski dokaz toga da se Kristovo uskrsnuće naviještalo ubrzo nakon što je uskrsnuo. To je mramorna ploča, dužine 24 inča (61 cm) i širine 15 inča (38 cm), napisana na grčkom jeziku. Od ovog otkrića 1930., nijedan znanstvenik nije našao dokaz kojim bi opovrgnuo njegovu autentičnost. To je skraćeni dekret cara Klaudija (41.–54. g.), odnosno proglas smrtne kazne za svakoga u Izraelu koga se uhvati u krađi tijela iz grobnica. (Normalno, pljačkaši grobova krali su dragocjenosti, a ne tijela!) To se posebno odnosi na „zapečaćene grobnice“, posebnu vrstu grobnica koja se koristila u Izraelu.

Ovaj “Dekret cara” poznat je kao carska naredba, ona koja ima snagu zakona. Te službene naredbe su se često bavile neobično pravnim, vjerskim ili političkim pitanjima u određenoj regiji. Tekst odgovara i po stilu i strukturi ostalim naredbama Klaudija.

Matej zapisuje jedan od prvih odgovora na iskaze o Isusovom uskrsnuću. Židovske vlasti su izmislile laž da su učenici ukrali tijelo (Matej 28,13). Njihov je cilj bio proširiti alternativnu priču koja će objasniti zašto tijelo nedostaje i zašto je grob prazan. Nazaretski natpis vrlo je vjerojatno rimski odgovor na sam taj problem.

Sada je, međutim, nova geokemijska analiza ploče ovu ideju dovela u pitanje.

Proučavajući uzorke mramora u prahu za stabilne izotope ugljika i kisika, znanstvenici su mogli pratiti podrijetlo ploče do grčkog otoka Kosa.

To sugerira da je, umjesto da je riječ o Isusu, zapravo stvorena pošto su mještani oskrnavili grob Nikiasa – nepopularnog dužnosnika koji je umro na otoku otprilike oko 30. g. pr. Kr.

“Vjerujemo da je to prvi put da se stabilna kemija izotopa ikada upotrijebila za utvrđivanje podrijetla natpisa, razdoblja”, rekao je glavni autor studije Kyle Harper sa Sveučilišta u Oklahomi i dodao:

“Dvaput smo imali sreće. Prvo, bio je sastav ploče podudara se s kamenolomom mramora, tako da smo zaista mogli naći njezino podrijetlo na Kosu. Drugo, dogodilo se da znamo za epizodu kršenja grobnica koja je bila vrlo poznata u točno tom razdoblju. Nikada ne bih očekivao takvu iznimnu podudarnost”.