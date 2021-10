Mikroskopima sada možemo promatrati atomsku razinu: ‘Očekujemo bezbroj novih uvida u biologiju!’

Autor: Zlatko Govedić

Ako želite mapirati najsitnije dijelove proteina, imate samo dvije mogućnosti: možete nagovoriti milijune pojedinačnih molekula proteina da se poravnaju u kristale i analizirati ih rendgenskom kristalografijom (X-zračnom kristalografijom) (XRC) ili pak možete zamrznuti kopije proteina i bombardirati ih elektronima, metodom niže rezolucije koja se naziva krioelektronska mikroskopija (krio-EM).

Kod XRC-a rendgenskim se zrakama bombardiraju kristalizirani proteini pa analizom načina na koji se one odbijaju, znanstvenici mogu utvrditi vjerojatan sastav i oblik proteina. Zahvaljujući desetljećima unaprjeđenja detektora i snage računala taj je pristup bio brz i točan. No on ne funkcionira dobro kada su proteini iznimno veliki, poput ribosoma, ili ako se ne mogu kristalizirati, kao što je slučaj s mnogim proteinima koji se nalaze u staničnim membranama.

Nasuprot tome, kod krio-EM-a elektroni se ispaljuju na kopije smrznutih proteina koji ne moraju biti kristaliziran. Detektori bilježe otklone elektrona, a sofisticirani softver spaja slike kako bi utvrdili sastav i oblik proteina. Dosad su znanstvenici mogli smanjiti rezoluciju na 1,54 Å (ångstrem je mjerna jedinica koja iznosi 0,1 nanometra).

No britanski i njemački znanstvenici u listopadu 2020. prvi su put izoštrili rezoluciju krio-EM-a na 1,54 Å, tj. na atomsku razinu, dopuštajući im da točno odrede položaje pojedinih atoma u različitim proteinima u razlučivosti koja se može mjeriti s kristalografijom x-zraka.

“Ovo je naprosto nevjerojatno! Vidjeti ovu razinu detalja je predivno”, kaže Melanie Ohi, stručnjakinja za krio-EM sa Sveučilišta Michigan (Ann Arbor, ‎Michigan‎, SAD).

Budući da povećana rezolucija otkriva točno kako složeni stanični strojevi obavljaju svoj posao, poboljšanja u krio-EM-u trebala bi donijeti bezbroj novih uvida u biologiju. Ovo je samo posljednji primjer.