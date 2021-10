MI ZAPRAVO NE BISMO TREBALI POSTOJATI: Antimaterija i materija trebale su se međusobno poništiti, a to se nije dogodilo!

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Svi smo se nekada upitali koji je smisao života. Tko sam? Što sam? Odakle dolazim? Kamo idem? Kako trebam živjeti? Ma koliko se trudili da pronađemo jedinstvene i nedvosmislene odgovore, prije ili poslije shvatit ćemo da se vrtimo ukrug živeći na trećem “kamenčiću” od najbliže nam zvijezde unutar možda i beskrajnog svemira. Nedokučivost odgovora u svakom će nas slučaju oneraspoložiti i frustrirati jer svakome od nas naši se problemi čine previše važnima da bismo cijelo svoje postojanje tek tako relativizirali. Pa ipak, ne možemo ne biti zadivljeni sveukupnošću kreacije, naročito onime što još ne znamo, a toga je mnogo. I tako smo se opet zavrtjeli ukrug…

Mogli biste poslušati njemačkog filozofa Arthura Schopenhauera i pronaći smisao u tome da budete ljubazni prema drugima te u stvaranju novih vrijednosti. I doista, što mi radimo ovdje lebdeći u svemiru? Postoji misaoni eksperiment na liniji filozofskoga skepticizma u kojem se moramo pitati što ako mi zapravo nismo ono što mislimo da jesmo. Što ako smo mi samo mozak u kutiji, suspendiran u nekoj vrsti životvorne tekućine, pri čemu su naši neuroni spojeni živcima, a ti su pak živci spojeni na nekakvo superračunalo? U tom scenariju svemir koji percipiramo samo je ono za što smo programirani da percipiramo.

Irski filozof i biskup George Berkeley skovao je latinsku frazu “Esse est percipi”, tj. “Postojati znači biti opažen”. To bi značilo da ništa ne postoji izvan našeg uma, tj. da sve ono što vidimo postoji jedino subjektivno. Ako ste vi mozak u kutiji, ako smo svi mi mozgovi u kutijama, možda je svemir koji vidimo samo ono za što smo programirani da vjerujemo. Ako ste gledali filmsku trilogiju “Matrix”, lako ćete prepoznati teoriju o kojoj govorimo.

Sve dosad navedeno poslužilo je kao uvod da se zamislimo i upitamo zašto svemir uopće postoji. Čak i ako nas je izmislila neka izvanzemaljska civilizacija, pa je stoga i cijeli naš život nekakav njihov eksperiment, čak i tada postojimo u nečemu, samo što to možda nije svemir poput onoga koji poznajemo.

Kratki ‘veliki prasak’

Znanstvenici smatraju da znaju kako je svemir otpočeo svoje postojanje. Pojednostavnit ćemo taj početak citatom iz britanske crne komedije “Naked” u kojem jedna žena pita muškarca kako je dospio onamo. Ona je mislila na njegovo stanovanje u kući, no on joj je sarkastično odgovorio: “Pa, u osnovi bila je jedna mala točkica, zar ne? Ona je eksplodirala i prasak se proširio. Energija se pretvorila u materiju, materija se ohladila i oživjela, od amebe do ribe, od ribe do kokoši, od kokoši do žabe. Žaba se pretvorila u sisavca, sisavac u majmuna, a majmun u čovjeka”.

Po teoriji velikog praska, svemir se prije 13,8 milijardi godina počeo širiti iz točke neizmjerne gustoće te se nastavio širiti do danas. Ta teorija obuhvaća koncepte mijenjanja i evolucije svemira pa stoga jedina može objasniti pojave kao što su Hubbleov zakon, kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje i omjeri lakih elemenata u svemiru. Inače, tu je teoriju osmislio belgijski fizičar i katolički svećenik Georges Lemaître.

Ta mala točka bila je doista “mala”, otprilike milijun milijardi milijardi puta manja od atoma. U jednom trenutku, prije 13,8 milijardi godina, došlo je do velikog praska. U milijarditom dijelu bilijuntog dijela bilijuntog dijela sekunde došlo je do eksplozije svemira i njegova širenja, tzv. inflacije. Svemir je potom rastao i rastao, a zatim se počeo hladiti i postajati sve rjeđi. Kada se dovoljno ohladio, baš kao što je rekao onaj lik u filmu, počela se stvarati materija. U potonjim milijardama godina nastale su zvijezde i planeti, među njima Sunce i Zemlja. U jednom trenutku nastao je i život na Zemlji, a onda je u 15. stoljeću njemački tiskar Johannes Gutenberg osmislio tiskarski stroj, tako da i vi danas možete čitati tjednik 7dnevno.

Ipak, nije sve to baš tako jednostavno. Prvo bismo se trebali zapitati što je “ništa” jer “ništa” ne može biti “nešto”. A ako nekada nije bilo “ničega”, zašto je, pobogu, nastalo “nešto”?









‘Ništa’ je uvijek ‘nešto’

Došli smo do trenutka u kojem se i suvremeni znanstvenici počinju češkati po glavi i premetati papire pitajući se je li vrijeme da isprobaju neku halucinogenu drogu i ondje potraže odgovore. Ni fizičari ni filozofi ni teolozi ni alternativci ni naši roditelji nisu nam mogli dati jednostavan odgovor zašto postoji nešto. No znanost se doista zabila u proučavanje ništavila.

Današnji fizičari tumače da ne može postojati “ništa” što ne bi bilo “nešto”. Ovdje se moramo fokusirati na znanost koja se bavi nevjerojatno malim pojavama – na kvantnu mehaniku.

Teorija ukratko kaže da u kvantnom polju ne može postojati potpuno nepromjenjiv prazan prostor, nego da je čak i vakuum ispunjen malim česticama i antičesticama koje neprekidno nastaju i nestaju. Mi ih ne možemo vidjeti, ali znanstvenici znaju da one postoje jer mogu opaziti njihove učinke kada se pojave. To je kao kada znamo da je netko bio u našoj sobi jer su nam cipele pomaknute. To je u suprotnosti s Berkeleyevom idejom da “postojati znači biti opažen” jer nešto već “jest”, ali to nitko ne može vidjeti. Po tom tumačenju “ništa” može postojati, ali samo ako ima “nešto”. Nadalje, znanstvenici kažu da je to “ništa” nestabilno pa smo tako dobili “nešto”, a to je zapravo svemir.

Pojednostavljeno rečeno, kvantna nam mehanika govori da je “ništa” samo po sebi nestabilno pa je početni skok iz “ničega” u “nešto” morao biti neizbježan. Upravo je zato sićušni mjehurić prostor-vremena mogao narasti u ogroman ispunjen svemir, zahvaljujući tzv. inflaciji. Znanstvenici, dakle, smatraju da je vrlo vjerojatno da je naš svemir nastao ni iz čega. U iskonu nije bilo ni prostora ni vremena ni čestica, ničega što nam je dosad poznato.









Prema tome, postoje stvari koje ne možemo vidjeti, ali one ipak postoje. Stoga je možda kreacija nastala upravo tako – nije bilo ničega, ali ništa nije željelo biti ništa pa je tako nastalo nešto što je otpočelo svoju evoluciju. Nakon više milijardi godina, vi se koristite računalima i pametnim telefonima. Povrh svega toga, svemir se neprestano širi, a neki fizičari vjeruju da se i svemiri izvan našeg svemira nastavljaju širiti.

‘Sramotna činjenica’

To se širenje događa zauvijek, što je čudna riječ jer je teško zaista razumjeti što pak znači “zauvijek”. Kako ni taj koncept ne možemo shvatiti, obično ga nazivamo “beskonačnošću”. Stvar je u tome da bi ti drugi svemiri, ako i postoje, mogli imati različite dimenzije od našega i biti sačinjeni od različite materije. Pritom valja naglasiti da znanost još nije sigurna da oni uopće postoje.

Njemački fizičar Werner Rodejohann s Instituta “Max Planck” za The New Scientist izgovorio je sada već legendarnu rečenicu da je “sramotno to što još ne znamo razlog svoga postojanja”. Štoviše, rekao je da uopće ne bismo ni trebali postojati jer su antimaterija i materija trebale poništiti jedna drugu, ali kao u klasičnom holivudskom filmu o superjunacima, materija je pobijedila i svi smo živjeli sretno, a ponekad i tužno, do kraja života.

Prema znanosti, materija je nadvladala svog neprijatelja – antimateriju, i zato smo ovdje gdje jesmo. Ipak, antimaterija je itekako mogla prevladati materiju, ali čak bi i u tom slučaju mogao postojati svemir sazdan od antimaterije, koji se zapravo ni po čemu ne bi razlikovao od našeg sadašnjeg svemira, sve dok ne bi došao u dodir s regularnom materijom. U tom slučaju te bi se dvije pojave poništile i ne bi ostavile ništa za sobom.

Ipak, to se nije dogodilo, a početna neravnoteža između materije i antimaterije koja je dovela do toga da se mladi svemir ne uništi upravo je ono što je znanstvenike zbunilo. Do danas nema odgovora zašto je došlo do te neravnoteže, čime je spriječeno potpuno uništenje.

Što se tiče egzistencijalnog pitanja o kojem smo promišljali, dakle zašto postojimo, znanost nam govori da smo samo dio čestica koje imaju tu veliku beskrajnu zabavu u svemiru. Jednostavno postojimo ni zbog čega drugog osim zbog onoga što se dogodilo. Možda postoji i kakav viši razlog naše egzistencije. U filozofiji se nauk o svrhovitosti naziva “teleologija”, a po njoj sve ima svoju funkciju te postoji cilj, tj. konačnost.

Ne znamo zašto, ali…

Tko zna, možda svi mi doista imamo sudbinu i ulogu u velikoj svjetskoj drami, poput “Igre prijestolja”, a možda postoje i pojave koje naš mali mozak jednostavno ne može dokučiti. No znači li to onda da je život uzaludan? Definitivno ne.

Ako vam se odjednom sve učini besmislenim, znajte da postoji netko kome biste mogli pružiti ruku i izmamiti mu/joj osmijeh na lice, znajte da možete djelovati i stvarati kako za sebe, tako i za druge. Možda nema razloga za postojanje, ali postoji mnogo načina da postojite. I to je jedino važno. Uostalom, kako svijest ne razumijemo u potpunosti, možda smo povezani jedni s drugima i sa svemirom na načine koje još ne razumijemo.

Mogli bismo zaključiti da postojimo iz razloga u koje nismo sasvim sigurni, ali zar to nije pravi razlog da budemo znatiželjni i da slavimo svoje postojanje?

Kada na sve dosad rečeno dodamo nebrojene filozofske i religijske teorije, sve što možemo zaključiti jest da ćemo se opet zavrtjeti ukrug.