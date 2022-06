‘MEĐUZVJEZDANO PUTOVANJE MOGUĆE ČAK I BEZ SVEMIRSKIH BRODOVA?’ Znanstvenici tvrde da je ‘kvaka’ u ‘plutajućim planetima’: ‘Mračni, hladni i negostoljubivi’

Autor: L.B.

Za otprilike 5 milijardi godina, Sunce će napustiti svoju glavnu sekvencu i postati crveni div. Proširit će se i transformirati u užarenu, zlonamjernu loptu te progutati i uništiti Merkur, Veneru, Zemlju i vjerojatno Mars.

Može li čovječanstvo preživjeti sunčevu fazu crvenog diva? Izvanzemaljske civilizacije (ETC) su se možda već suočile s ovom egzistencijalnom prijetnjom.

Jesu li to mogli preživjeti migracijom u drugi zvjezdani sustav bez upotrebe svemirskih brodova?





Stotine ili tisuće godina do druge zvijezde

Čitatelji Universe Todaya dobro su upućeni u poteškoće međuzvjezdanog putovanja. Naš najbliži susjedni solarni sustav je sustav Alpha Centauri.

Kad bi čovječanstvo moralo bježati od egzistencijalne prijetnje u našem Sunčevom sustavu i kad bismo mogli identificirati planetarni dom u Alpha Centauri, i dalje bi nam trebalo više od četiri godine da stignemo tamo – i to samo kad bismo mogli putovati brzinom svjetlosti!

No, još nam je potrebno pet godina da dođemo do orbitera koji bi nas odveo do Jupitera u našoj tehnološkoj fazi. Puno se priča o generacijskim zvjezdanim brodovima, gdje bi ljudi mogli živjeti generacijama dok su na putu do udaljenog planeta pogodnog za život.

Međuzvjezdani brodovi možda uopće neće biti potrebni

Ti brodovi ne moraju doseći ni blizu brzine svjetlosti; umjesto toga, čitave generacije ljudi živjele bi i umirale na putovanju do druge zvijezde za koje su potrebne stotine ili tisuće godina. Zabavno je razmišljati o tome, ali u ovom trenutku to je čista fantazija.

No, postoji li drugi način na koji bismo mi ili druge civilizacije mogli pobjeći sa Zemlje?

Autor novog istraživačkog članka u International Journal of Astrobiology kaže da ETC-ima možda neće trebati zvjezdani brodovi da pobjegnu od egzistencijalnih prijetnji i putuju u drugi zvjezdani sustav.









Umjesto toga mogli bi koristiti slobodno plutajuće planete, također poznate kao planeti skitnice. Članak je “Migracije izvanzemaljskih civilizacija i međuzvjezdana kolonizacija: implikacije za SETI i SETA”. Autorica je Irina Romanovskaya. Romanovskaya je profesorica fizike i astronomije na Houston Community College.

Zašto to civilizacija ne bi mogla oponašati?

“Predlažem da bi izvanzemaljske civilizacije mogle koristiti slobodno plutajuće planete kao međuzvjezdani transport za dolazak, istraživanje i kolonizaciju planetarnih sustava”, piše Romanovskaya. A kada je u pitanju potraga za drugim civilizacijama, ti bi napori mogli ostaviti tehničke potpise i artefakte.

Moguće je da ti plutajući planeti, bilo u Mliječnoj stazi ili u nekim drugim od stotina milijardi galaksija, nose svoj život sa sobom u oceanima koji su topli od radiogenog raspadanja.









Zatim, ako sretnu zvijezdu i postanu gravitacijski vezani, taj je život učinkovito iskoristio plutajući planet kako bi se, nadamo se, transportirao na neko gostoljubivo mjesto. Pa zašto to civilizacija ne bi mogla oponašati?

Mračni, hladni i negostoljubivi

Slobodno plutajuće planete smatramo mračnima, hladnima i negostoljubivima. I jesu, osim ako nemaju tople oceane ispod površine. Ali oni također nude neke prednosti.

“Slobodno plutajući planeti mogu osigurati stalnu površinsku gravitaciju, velike količine prostora i resursa”, piše Romanovskaya. “Slobodno plutajući planeti s površinskim i podzemnim oceanima mogu pružiti vodu kao potrošni resurs i za zaštitu od svemirskog zračenja.”

Napredna civilizacija također bi mogla projektirati planet za još veću prednost usmjeravajući ga i razvijajući izvore energije. Romanovskaya sugerira da ako smo na rubu korištenja kontrolirane fuzije, onda bi je napredne civilizacije možda već mogle koristiti, što bi moglo promijeniti frigidni plutajuće planete u nešto što bi moglo podržavati život.

Članak je originalno objavio Universe Today.