MASONSKI PLAN ZA UNIŠTENJE BOŽIĆA Je li Djed Mraz zapravo velika poganska urota?

Autor: Zlatko Govedić / 7Dnevno

“Ho, ho, ho”, smije se simpatični debeljuškasti dobri djedica u crvenu ruhu s dugom bijelom bradom. Nebom leti u kočiji koju vuku jeleni. U noći s Badnjaka na Božić, dok dobra djeca spavaju, spušta darove niz dimnjak ili pak ulazi tiho kroz prozor i ostavlja darove ispod jelke. Nosi crvenu kapu i naočale da može bolje vidjeti darove dok ih vadi iz svoje velike vreće… Dakako, riječ je o jednome od najkontroverznijih likova angloameričkoga folklora čiji se “kult” danas protegnuo na gotovo cijeli svijet.

Djed Mraz, kažu, živi u Finskoj, na brdu Korvatunturiju u pokrajini Laponiji, odakle je udaljenost do svih mjesta na svijetu jednaka. Dolina u kojoj je smješteno njegovo selo ima oblik uha pa on tako može čuti svu djecu svijeta. Ondje postoji i tvornica igračaka, a u pakiranju darova za djecu pomažu mu supruga Mouri (Baka Mraz), patuljci Uuras, Puhku i Puolukka, vilenjaci, kao i devet vjernih sobova koji vuku njegova kola i lete s njime oko svijeta. Najpoznatiji je sob Rudolf, koji se ističe po crvenu nosu.

Svi znamo za te priče za djecu, odrastali smo s njima, no koje je pravo podrijetlo Djeda Mraza? Za folkloriste nema dvojbe – riječ je o neobičnoj fuziji pretkršćanskoga i kršćanskog folklora pa stoga ne pripada istinski nijednom od ta dva sustava. Točnije, riječ je o fuziji nordijskoga boga Odina i kršćanskoga biskupa svetog Nikole. Jer, Odin je poznat kao Jólnir “Onaj koji se pojavljuje na Yule” i Langbardr “Dugobradi”. Yule je naime, naziv za svetkovinu zimskog solsticija koji se podudara s vremenom božićnih blagdana. S druge strane, sveti se Nikola (270.-343.) sa svoje 73 godine onomad smatrao prilično dugovječnim čovjekom.

Tko je Odin

No, tko je Odin? Ponajprije treba reći da se nordijski bogovi dijele na dvije velike skupine: Ase i Vane. Dok su Asi vrhovna božanstva povezana uz moć i ratništvo, za Vane su značajnije kultura i plodnost. Često su vodili bitke, potpisivali sporazume i razmjenjivali taoce. Kao grčki bogovi na Olimpu, nordijski bogovi stoluju u mitskoj zemlji Asgard, gdje vježbaju ratničke vještine, pripremajući se za Ragnarök, završnu bitku bogova i divova. U Asgardu se nalazi i Odinov dvorac Valhalla u koji dolaze mrtvi ratnici. Odin je vrhovni bog germanskog panteona, kao Zeus za Grke ili Jupiter za Rimljane. Bog je oluje, smrti, rata, mudrosti, poezije, lova i čarobnjaštva. Sa svojom je braćom stvorio nebo, zemlju i ljude. Ubili su diva Ymira. Od njegova su mesa napravili zemlju, od krvi jezera i mora, od kostiju planine, od čeljusti kamenje, od lubanje nebo, a od mozga oblake. Potom su od dva stabla načinili ljude. Prikazivan je kao jednooki starac sa šeširom, plaštem i štapom, a pripadne su mu životinje vuk i gavran. Učinio je veliku žrtvu time što je izvadio jedno oko i stavio ga u zdenac diva Mímira kako bi dobio priliku da pije iz njega i zadobije sve znanje. Potom je kaputom zapeo za mitsko drvo Yggdrasil, veliki jasen na čijem stablu počiva devet svjetova. Devet dana i noći uzalud se pokušavao osloboditi, no dobio je unutarnje uvide i tako ugledao simbole velike moći – rune koje su mu pomogle da se oslobodi s drveta. Može predviđati budućnost, posjećuje podzemni svijet i ponekad mijenja svoj lik. Ima više djece s više božica. Prorečeno je da će poginuti tako što će ga proždrijeti stravični vuk Fenrir, no osvetit će ga sin Vidar. Svetišta su mu se nalazila ponajviše u Danskoj (Odense) i južnoj Švedskoj (Odensaker).

Dugo nakon pokrštenja nordijskih zemalja, u narodu je duboko ukorijenjen ostao strah od Odina i njegova bijesa. Njihove pučke legende, naime, često pripovijedaju o olujnome galopu u kojemu Odin jaše praćen duhovima mrtvih. Taj je događaj veoma opasan jer Odin kao žrtve uzima sve koji mu se nađu na putu. Zapravo je riječ o folklorne motivu koji se naziva Divlji lov te je katalogiziran pod brojem ATU E501 u općem folklorističkom indeksu. U vrijeme velikih prekretnica, kada kaos prijeti uništenju, Odin kreće u Divlji lov na svom osmonožnom konju Sleipniru, a prate ga tisuće i milijuni bijesnih ratnika, berserkera. Ta drevna mitska slika zapravo predstavlja borbu sa silama kaosa kako bi ponovno bio uspostavljen red. Upravo je zimski solsticij vrijeme kaosa jer je tada dan najkraći, a noć najduža u godini. Za pogane je taj dan zapravo bio radostan početak nove godine. Jer, Odin je pobijedio kaos pa su od tog trenutka dani opet sve dulji, a noći sve kraće.

Sveti Nikola

U srednjem vijeku Odina je zamijenio kršćanski biskup iz maloazijske Mire, sveti Nikola. Rođen u 3. stoljeću, ubrzo je postao siroče, no ostao mu je imetak roditelja koji je za života dijelio potrebitima. Najpoznatiji je primjer njegova pomoć ocu triju djevojaka koji nije imao za miraz, zbog čega su one bile u opasnosti da prodaju svoje tijelo i čast. Došao je noću i kroz prozor im ubacio vrećicu zlatnika. Davao je poklone siromašnoj djeci, ili bi im stavljao novac u cipele dok su se molili. Umro je 6. prosinca 343. pa ga Crkva slavi na taj dan.

Uz toga se sveca vezuju još dvije priče, o djetetu koje se gušilo ribljom kosti spašenom njegovim blagoslovom te o smirivanju mora i sprečavanju potapanja broda, čime je, osim zaštitnikom djece, postao i zaštitnik brodova, mornara i putnika.

Pa kako je onda jedan dobročinitelj, svetac prikazan s biskupskom mitrom na glavi i štapom zakrivljene drške, postao zdepasti sjedobradi djedica, rumenih obraza i nosa, te kako je iz Male Azije preseljen u ledenu Laponiju i kuću punu vilenjaka? Za to su, čini se, “zaslužni” nizozemski protestanti kalvinisti. Jer ime “sveti Nikola” na nizozemskom glasi “Sinterklaas”, što se u Americi s vremenom kod engleskih govornika promijenilo u “Santa Claus”, a to je varijacija njihova imena “Saint Nicholas”.

Veselog starog Nizozemca Sinterklaasa prvi je nacrtao karikaturist Washington Irving u stripu “Povijest New Yorka” na početku 19. stoljeća. Potom je, u jeku Građanskog rata, 3. siječnja 1863. u američkim sjevernjačkim novinama Harper’s Weekly – A Journal of Civilization, ilustrator Thomas Nast nacrtao lik šiljatih ušiju i životinjske njuške (gnom ili vilenjak), odjeven u sjevernjačku zastavu sa zvijezdama i prugastim hlačama, kako dijeli poklone djeci i vojnicima. U pozadini je jasno čitljiv natpis: “Welcome, Santa Claus”. Tu je, dakle, sveti Nikola prvi put u Americi javno prikazan, i to ne u ljudskom obličju.

U Americi je ozbiljni i decentni svetac u marketinškom smislu zapravo bio prilično dosadan lik. Štoviše, kao katolički svetac ostao je ograničen na vjersku populaciju pa je s vremenom upao u žrvanj “makingovera”, čime je postao mnogo privlačniji, religijski neutralan lik.

Katoličke kritike

Iako mnogi ljudi misle kako je Djed Mraz benigna ličnost, za mnoge je katolike riječ o dobro promišljenu napadu na Božić jer samo mali broj ljudi shvaća da toga dana treba darivati isključivo Isusa Krista i slaviti njegovo rođenje, a ne od Božića raditi ritualni šou-program u kojemu će svi dobiti poklone, dok se Isusa nitko neće ni sjetiti.

Nadalje, brojni teolozi upozoravaju kako se sve odvija po masonskom planu uništenja Božića, prema kojemu se od Božića stvara zastrašujući poganski obred Saturnalije. Kršćani nisu i ne mogu biti sigurni kada je Isus točno rođen, no Crkva je izabrala 25. prosinca kako bi se zamijenili poganski običaji.

Saturnalije su bile festival opuštanja, gozbe, razveseljavanja i odmor od svih pravila. U Rimljana je postojao običaj da se daruju maleni darovi, najčešće lutke za djecu i svijeće za odrasle. Posao se odgađao, a slavili su i robovi. No za kršćane to je ponajprije festival grijeha i ljudske razuzdanosti. Pilo se, kockalo i pjevalo, orgijalo, a česta je bila i javna golotinja. Ljudi su hodali goli i slavili boga Sunca. Saturnalije su slavile boga Saturna koji je u grčkoj mitologiji poznat kao Kron, bog koji proždire vlastitu djecu.

U oči napose bode činjenica da se od imena Santa Claus anagramom dobiva ime “Satan”, tj. Sotona. Mitske osobine i moći koje se pripisuju Djedu Mrazu jezivo podsjećaju na osobine i moći Isusa Krista.

Teolozi upozoravaju i na pogansko podrijetlo popularnih božićnih običaja. Tako je božićna jelka zapravo pretkršćansko Drvo svijeta, arbor mundi, jedan od najmoćnijih simbola koncepta svepovezanosti. Vrh je drveta svijet bogova, gdje prebiva Gromovnik – Indra, Perun, Thor, Oziris; njegovo korijenje je podzemni svijet Tamnog Gospoda – Vrtre, Velesa, Hada, Plutona; dok mu stablo predstavlja naš svijet – Međuzemlje. Njegove visoke krošnje predstavljaju naše težnje za višom spoznajom i šamanskim transom. Kako je jela zimzeleno drvo, ona predstavlja vječnost života. I u najvećoj tami postoje biljke koje i dalje zadržavaju životnu silu. Doživotno su zelene. Ta moć prirode dala je poganima nadu u pobjedu u najtežim trenucima. Dok su sjeverni narodi kitili bor, jelu i smreku, Rimljani su na saturnalijama kitili lovor i bor.

Vikinzi su na Yule žrtvovali najvećeg vepra kojega su zvali sonargöltr, “Sunčev vepar”. Nad njegovom su krvlju davali svečane zavjete (heitstrenging). Osim vepra, jela se i kozletina, odakle potječe božićna šunka.

I ljubljenje pod imelom zapravo je germanski običaj. Božica Frigg ljubi svaku osobu koja prođe ispod drveta na kojoj je imela.

Zvijezda koja se postavlja na vrh božićne jelke izvorno je pentagram, jedan od najpoznatijih poganskih, a poslije i sotonističkih simbola.

Sobovi su rogate životinje koje predstavljaju poganskoga “Rogatog Boga”. Čak i u vilenjacima (elfovima) neki teolozi vide stvorenja koja podsjećaju na vraga i predstavljaju Sotonine pomoćnike pa su oni zapravo demoni. Također, u nekim kršćanskim krugovima smatra se da fraza “Ho, ho, ho” potječe s početka 17. stoljeća kada su javne predstave bile jako popularne, a prije nego što bi se na sceni pojavio đavao, čulo bi se upravo “Ho, ho, ho”.

Komercijalizacija

Spomenuti crtež Thomasa Nasta iskoristila je tvrtka Coca-Cola kao predložak za svoju božićnu reklamu u novinama The Saturday Evening Post 1920. godine. Ipak, smatrali su kako taj lik nije dovoljno radostan i veseo, pa su 1931. angažirali ilustratora Haddona Sundbloma, koji je za modela koristio svoga starog susjeda. Upravo je njegov crtež popularizirao današnji lik Djeda Mraza, zbog čega se, u neku ruku, može reći da ga je Coca-Cola i izmislila.

Tako je na koncu Djed Mraz lik koji je izmišljen kako bi djeca od svojih roditelja izmamila što više novca, da bi ih se odmalena odgajalo da postanu dobri potrošači te da misle kako će im Božić biti mnogo ugodniji ako ga zaliju koka-kolom. Psiholozi usto kritiziraju uvjeravanje djece u to da je Djed Mraz stvaran lik jer se time promiče laganje, kao i egoizam, pohlepa i materijalizam.

Neki komentatori ističu kako je Djed Mraz u crvenu ruhu zapravo komunist jer su upravo u komunističkom Sovjetskom Savezu politički vođe iskoristili priliku za zatiranje lika svetog Nikole, pa je on zamijenjen nazivom Otac (ili Djed) Mraz. Stoga je u postkomunističkoj neovisnoj Hrvatskoj uveden naziv “Djed Božićnjak” koji je izravan prijevod imena “Father Christmas” koji se javlja u Engleskoj tek u 16. stoljeću. Neki katolici kažu da je ta varijanta ipak benignija te da adventski okićene ulice i trgovine koje nas potiču na potrošnju uvijek možemo iskoristiti za drugi cilj, da nam osvijetle put dok idemo na ispovijed, zornicu i pričest. Drugi pak ostaju čvrsti u uvjerenjima da je i Djed Božićnjak velika masonska, komunistička i sotonistička prijevara.

I kuriozitet za kraj. Vjerovali ili ne, Djed Mraz nije omiljen ni među nekim feministkinjama, barem onima s engleskoga govornog područja. Naime, 2007. godine u australskome gradu Sydneyu oponašatelji Djeda Mraza zamoljeni su da umjesto “ho, ho, ho”, govore “ha, ha, ha” jer u žargonu riječ “ho” zapravo znači “prostituka” tj. “whore”.

“Nemojte me zezati. Pustite Djeda Mraza na miru! Govorimo o maloj djeci koja ne razumiju da ‘ho, ho, ho’ može imati neke druge konotacije niti bi to trebalo da znaju”, izjavila je tada Julie Gale, voditeljica kampanje protiv seksualnog iskorištavanja djece, za Daily Telegraph.