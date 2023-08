Majstor u kući uhvatio masivnog glodavca, ljudi u nevjerici komentiraju: ‘Pa taj bi pojeo moju mačku’

Strah od glodavaca, bilo da su to miševi, štakori ili vjeverice, čest je među mnogima, ali čak i oni koji ih se ne boje, vjerojatno će osjetiti neko strahopoštovanje nakon što vide ovog monstruma.

Na popularnom profilu “Oddly Terrifying” nedavno je objavljen video u kojem je prikazan muškarac koji je uhvatio neobično velikog glodavca, težine 10 do 15 kilograma. Ovaj prizor šokirao je mnoge koji su pomislili da je riječ o ogromnom štakoru. Međutim, riječ je o drugoj vrsti glodavaca, odnosno o albino nutriji, velikom sisavcu često prisutnom uz rijeke i vodene površine.

Nutrije su sisavci koji pripadaju istoj porodici kao miševi, štakori i vjeverice. Dok su autohtone u Južnoj Americi, u nekim dijelovima Europe, Azije i Sjeverne Amerike su uvezeni. Nutrije se ističu svojim karakterističnim izgledom, snažnim tijelom, kratkim nogama i gustim krznom koje može varirati u boji od smeđe, crne do sive.

What are you doing if you see this in your room at night ⁉️ pic.twitter.com/xMp3kBrQZL

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) July 17, 2023