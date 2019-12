LUCIDN I SNOVI: Ovim jednostavnim metodama postanite svjesni da sanjate

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Lucidni snovi su oni snovi u kojima je osoba svjesna da sanja. U takvim snovima možemo kontrolirati svoju okolinu i birati neku aktivnost koja je moguća samo u snovima, postići i doživjeti ono što u budnom stanju ne bismo nikada mogli ostvariti. Iako se takvi snovi tijekom života spontano događaju, moguće ih je potaknuti posebnim metodama i vježbama, te tako pojačati stanje lucidnosti i time dobiti veću kontrolu nad vlastitim lucidnim snovima.

Istraživanja lucidnih snova provode se još od početka 70-ih godina, a njihovo postojanje je jasno dokazano u istraživačkom laboratoriju Sveučilišta u Stanfordu. Otkriveno je da se faktori poput vremena i disanja u lucidnim snovima blisko poklapaju sa stvarnim vremenom u budnom životu, te da iz lucidnog stanja u budno možemo prenijeti ne samo iskustva nego i raspoloženja. Kontroliranjem snova možemo postići veću emocionalnu ravnotežu što će nam olakšati nošenje sa stvarnim životnim problemima. Lucidni snovi mogu se usmjeriti i na specifične teškoće kojih u budnom životu niste bili svjesni.

Snovi otključavaju skrivene mogućnosti uma koje su u budnom stanju nedostupne. Lucidno sanjanje je moćno sredstvo za istraživanje prostora našeg uma, rješavanje problema, strahova, ispunjavanje želja, ali i put ka konačnom cilju života, kojem teže sve duhovne prakse, a to je totalno buđenje, tj. prosvjetljenje.Lucidni snovi nam otvaraju vrata čarobnog svijeta u kojem možemo manipulirati okolinom i ispuniti svoje najveće želje, bez ikakvih posljedica u budnom životu.

Ako želite iskusiti lucidne snove, postoji nekoliko jednostavnih tehnika.

1. Jedan od najvažnijih koraka k lucidnim snovima je vođenje dnevnika koji će vam pomoći u tome da se prisjetite svojih snova koje biste željeli opet sanjati. Zato, svaki put kada se probudite, sa što više detalja zapišite ono čega se sjećate. Čak iako se ne sjećate previše, zapišite prvo što vam u tom trenutku padne na pamet. Na ovaj način stvorit ćete naviku pisanja dnevnika.

2. Prije odlaska na spavanje, ugasite svjetla, sjednite na postelju i opustite se. Gledajte u dlanove oko 30 minuta i ponavljajte “noćas ću sanjati o…”.

3. Neprestano ponavljajte tu frazu gledajući u dlanove. Nakon 30 minuta, kada vam očni kapci postanu preteški, ugasite svjetla i idite na spavanje. Navijte alarm malo prije no što to inače radite i pokušajte ostati budni neko vrijeme prije no što ponovno zaspite. To će vam pomoći da se lakše prisjetite svojih snova.

4. Kada se probudite tijekom noći, pogledajte u svoje dlanove i ponovite frazu koju ste izgovarali prije spavanja. Veoma je bitno da gledate u dlanove, kako biste postigli da ih vidite za vrijeme sna. Ako redovno ponavljate istu frazu, jednom kada zaspite, garantirano ćete ugledati svoje dlanove i shvatiti da sanjate. U tom trenutku ste preuzeli kontrolu nad svojim snovima.

Test realnosti

Istraživanja su pokazala da je i ova metoda veoma uspješna za postizanje lucidnih snova. Ideja je da dok ste budni, što češće i redovitije radite sljedeće testove kako biste podsvijest navikli da iste radi u snu.

Najčešći testovi realnosti su:

1. Gledanje na sat, pa sklanjanje pogleda i gledanje na sat ponovo. U slučaju da to uradite u snu vrijeme će svaki puta vjerojatno prikazivati drastičnu razliku, što će vam biti jasan pokazatelj da sanjate.

2. Uključivanje i isključivanje svjetla na prekidaču. U slučaju da ste u snu, prekidač vjerojatno neće raditi, što će vam ukazati na to da sanjate.

3. Ogledanje u ogledalu. Vaš odraz u ogledalu će u snu najvjerojatnije dati iskrivljenu ili mutnu sliku.

4. Čitanje knjige ili teksta više puta. Čitanje u snu dovest će do toga da svaki put pročitan tekst promijeni sadržaj, što će vašoj podsvijesti biti signal da sanjate.