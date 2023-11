Ljudi su zapanjeni skulpturama koje nestaju: Pogledajte kako to izgleda kada fizičar postane kipar

U svijetu umjetnosti često smo navikli na svakojake novitete. Svaki se umjetnik, bilo da je riječ o slikanju, kiparstvu, stvaranju glazbe ili fotografiranju, trudi biti inovativan i zanimljiv. To je za rukom pošlo Julianu Voss-Andreaeu, njemačko-američkom kiparu koji jednostavno oduševljava svojim djelima. No, Voss-Andreae nije običan kipar, on je kvantni fizičar koji se okrenuo umjetnosti.

Julian Voss-Andreae je njemačko-američki umjetnik i znanstvenik rođen 1970. godine u Njemačkoj. On je poznat po svojim radovima koji kombiniraju umjetnost i znanost, često istražujući teme poput kvantne fizike i biokemije. Voss-Andreae ima interdisciplinarni pristup umjetnosti, integrirajući svoje znanstveno znanje u svoje umjetničke kreacije.

Nakon studija fizike na Sveučilištu u Beču, Voss-Andreae je studirao slikarstvo na Sveučilištu u Leipzigu. Njegovo obrazovanje uključuje i doktorat iz biofizike na Sveučilištu u Edinburghu. Ova kombinacija znanstvenog i umjetničkog obrazovanja oblikovala je njegov pristup umjetnosti.

Popularni Twitter profil, Massimo, objavio je snimku jednog njegovog djela, koje izgleda kao da nestaju. Ovisno iz kojeg kuta gledate, skulptura astronauta ponekad izgleda potpuno normalno, a ponekad možete vidjeti kroz nju. Malo je reći da su ljudi oduševljeni ovakvim umjetničkim djelom. Snimka je u jednom danu pogledana više od 11,6 milijuna puta, a oduševljenih komentatora ne manjka.

“Ovakvu bi umjetnost volio vidjeti na ulicama gradova”, “Ovo je čudesno, daje potpuno novu perspektivu na realnost”, “Jako cool, odaje predator vibru zbog nestajanja, odnosno kamuflaže. Baš me zanima koliko dugo je radio ovu skulpturu”, “Vidio sam njegova djela i prije, ali svaki put je fascinantno”, “Kiparstvo koje se pretvara u kvantnu fiziku je zbilja čudesno”, samo su neki od komentara oduševljenih korisnika Twittera, odnosno X-a.

Julian Voss-Andreae is a quantum physicist-turned-sculptor. His work is heavily influenced by his background in science and his blending figurative sculptures can vanish in front of our eyespic.twitter.com/CvFkMwOjPR

— Massimo (@Rainmaker1973) November 26, 2023