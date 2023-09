Ljudi prestaju jesti meso nakon ove snimke: Pogledajte što se događa kada ga posolite

Na društvenim mrežama je objavljen video koji prikazuje zanimljivu reakciju koja se događa kada se sol utrlja na svježi komad mesa. Neki korisnici koji su ostavili komentar ispod videa rekli su kako sada razmišljaju o tome da prestanu jesti meso u potpunosti.

Naime, na snimci se vidi zanimljiva reakcija do koje je došlo kada je sol utrljana svježi komad mesa koje liči na govedinu. Meso se počelo stezati i grčiti kao da je još živo.

Mediji navode kako meso koje se koristi u ovom slučaju mora biti izrazito svježe, odnosno toliko svježe da su neuroni u medu i dalje aktivni. Kada sol dotakne neurone, dolazi do reakcije te meso počinje izgledati kao da ima spazme.

Adding salt to freshly cut muscle causes it to spasm. pic.twitter.com/h5GAp3NJYj

— Weird and Terrifying (@weirdterrifying) January 9, 2023