Ljudi na plaži stajali i gledali u nevjerici: Iz mora izašla zvijer i počela trčati plažom

Prije nekoliko tjedana kupači i turisti na plaži Destin na Floridi, svjedočili su prizoru koji ih je u potpunosti šokirao. Naime, manji crni medvjed izronio je iz mora i počeo trčati po plaži u Meksičkom zaljevu. Mladi medvjed se malo okupao, potrčao i onda se udaljio od turista i plaže.

Dok je mali medvjed uživao u svojoj igri s vodama zaljeva, jedan turist je izjavio: “Valjda je i on na odmoru!” Njegova prisutnost, iako rijetko viđena, nije izazvala paniku jer je lokalna Komisija za očuvanje riba i divljih životinja Floride (FWC) objasnila da mladi crni medvjedi često istražuju nekonvencionalna područja u ovo doba godine. Ovaj pokušaj istraživanja može biti povezan s potrebom za pronalaskom hrane ili novog staništa, bez majčine pratnje.

A bear just swam from way out in the ocean to shore in Destin. Insane. @spann pic.twitter.com/v033ep7FFa





— Cdawg (@cbcpa79) June 11, 2023