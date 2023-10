Ljudi diljem svijeta na nebu uočili ‘Sveti gral’: Pogledajte čudesne snimke i slike

Autor: H.B.

Nedavna moćna oluja solarne plazme koja je pogodila Zemljino magnetsko polje uzrokovala je spektakularni prirodni fenomen na noćnom nebu širom sjeverne hemisfere, od Europe do Sjeverne Amerike. Ovaj izvanredni svjetlosni show zabilježen je 24. rujna i opisan je kao “Sveti gral sjevernog svjetla” od strane barem jednog promatrača.

Stoljećima unatrag, na nižim geografskim širinama, ljudi su smatrali da crveno nebo predstavlja zlokoban znak budućih ratova ili tragedija. Međutim, danas znanstvenici znaju da su aurora borealis i aurora australis, kako su poznate na polarnim područjima, prirodni fenomeni koji ne predstavljaju stvarnu opasnost za ljude, iako i dalje izazivaju strahopoštovanje.



Ovaj prekrasan fenomen nastaje kada se nabijene čestice sa Sunca interferiraju s molekulama kisika u Zemljinoj atmosferi i emitiraju svjetlost. Boja emitirane svjetlosti varira ovisno o visini u atmosferi gdje se odvija interakcija između čestica Sunca i kisika.

#Aurora from Penryn Cornwall!! About as far south as you can get in the UK and still visible#Cornwall #Auroraborealis pic.twitter.com/1sXlqRfRjR — Christopher Probert (@tophe_probert) September 24, 2023

Kako nastaju?

Najčešće viđene polarne svjetlosti su zelene i uzrokovane su emisijom svjetlosti pojedinačnih atoma kisika koji se nalaze u višim slojevima atmosfere. Kada se elektroni visoke brzine sudare s atomima kisika u nižim slojevima atmosfere, može doći do emisije plave i ružičaste svjetlosti, koja se miješa stvarajući nježno ljubičastu boju na rubovima svjetlosne zavjese.









No, duboke crvene trake svjetlosti, koje su rijetko vidljive, uzrokuju difuzni atomi kisika na iznimno visokim visinama između 200 i 300 kilometara nadmorske visine. Obično se pojavljuju tijekom vrlo jakih energetskih solarnih oluja i posljedica su dugotrajnog zadržavanja energije prije nego što se oslobodi u obliku dugih valnih duljina svjetlosti.

#Aurora #Auroraborealis #Northernlights #Polarlights #Polarlichter For a few minutes it suddenly exploded and even here at roughly 54N it looked like you’re in the polar areas. All the movement was visible, all the colors, im freaking out 🤯🤯🤯🤯🤯 this was so awesome (ALT-txt) pic.twitter.com/Y0WHd5ZFGz





— Darth thromBOOzyt📯 (@krasmanalderey) September 24, 2023



Iako su stručnjaci predviđali da će solarna oluja 24. rujna biti umjerena, njezin udar bio je snažniji nego što se očekivalo. Ova solarna baklja izazvala je snažnu geomagnetsku oluju iznad Europe, što je rezultiralo pojavom svijetlih zelenih i crvenih svjetala na nebu u regijama poput Škotske, Islanda i Nizozemske.