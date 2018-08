LITVANSKI PAGANIZAM UŽIVA POLITIČKU PODRŠKU: Zamislite da Plenković prakticira masoneriju ili paganstvo?

Autor: R.M.

Litva je jedina europska država u kojoj političari dolaze iz tzv. tradicionalnih religija.

Romuva je suvremeni projekt oživljavanja tradicionalne etničke religije koju često kolokvijalno nazivamo paganizmom. Domaći primjer svakako su zvončari, prigrljeni od strane katoličke crkve, a povezani sa štovanjem prirodnih sila.

Romuva i kršćanstvo usklađeni

Litva je u oživljavanju izgubljenih znanja u daleko boljoj poziciji od suvremenog Balkana, prvenstveno zbog činjenice da su pokršteni relativno nedavno (tek 1387.), a tu su i brojne male autohtone etničke zajednice koje kontinuirano održavaju prezervaciju tradicije. Politeistički baltički folklor štuje sile prirode, pretke i životinjske zaštitnike čime se ne razlikuje bitno od svojih sestrinskih tradicija. Trenutno ih vodi vrhovna svećenica nakon smrti istaknutog lidera Trinkunasa, no vjetar u leđa im daje podrška iz prilično neuobičajenog smjera. Naime, njihov skriveni politički lider Ramūnas Karbauskis iz vodeće zeleno-poljoprivredne stranke podržava rehabilitaciju Romuve i tradicije što mu ne ide u prilog, no ostaje ustrajan pri tome – zamislite samo da je Plenković tajnoviti ljubitelj slavenskog šamanizma?

Tradicija koju su svojevremeno zgazili Templari danas svetkovine održava tijekom ravnodnevica i solsticija, a što krije cijela priča odlučio sam doznati iz samog izvora – predstavnice Romuve Gaile Vanagiene. Vilnius je njihov epicentar i postoje brojne sličnosti s hrvatskom šamanskom tradicijom – od imena bogova, štovanja pa do prakticiranja rituala i ceremonija. ‘Romuva je zajednica ljudi etničkih religija s dubokim poveznicama s društvom. Brojne tradicije u ovim krajevima se razlikuju i ako šire govorimo, riječ je zapravo o krovnoj baltičkoj tradiciji. Smatram da ovo nije nekakva suvremena devijacija već prava revitalizacija onoga što se štovalo nekoć. ‘New Age’ je jedna od novijih etiketa koja joj se pripaja, iako ima sličnosti s idejama poput Wicce. Kod nas je za razliku od drugih zemalja postojao dug i snažan otpor kršćanstvu, a čak i kada se nametnula kao službena religija – baltički folklor održavao se paralelno u brojnim domaćinstvima’, tumači vrhovna svećenica.

Politička logistička podrška održava tradiciju

‘Simboli su ispremiješani, imena su se mijenjala, no festivali nisu izgubili izvor. Maske su povezane s duhovima predaka i prirode, te Drugog svijeta. Tradicija razlikuje Gornji i Podzemni svijet, imamo svoje Drvo života, kao i panteon bogova. Njihovi koncepti su muški i ženski, vežu se s prirodnim silama, poslovima i plodnošću. Primjeri su Perkunas, Teliavelis (bog kovača) i Žvoruna (božica šume i lova). Katoličko svećenstvo ih promatra kroz svoju perspektivu humanizma i čovjeka u središtu svemira dok je naš koncept taj da smo mi dio prirode, ciklusa.’ Zatim smo došli i do rituala i ceremonija, čija sličnost s ostalim tradicionalnim praksama ukazuje i na poveznicu s katoličanstvom.

‘Imamo osnove magije, no ne toliko praktičke koliko ritualne. Tomu je razlog činjenica da se njima najviše bave starije žene, bake koje običaje prenose s koljena na koljeno. One u osnovi rade ono što je tradicija ali nisu poznavateljice same srži poput vještica. Mi pak održavamo ceremonije poput vjenčanja, pogreba, rođenja djeteta, davanja imena, prelaska u odraslo doba… Čak i pojedini političari podržavaju takva događanja. Pomažu oni svim tradicijama i zajednicama, no moram priznati da imamo nešto bolju poziciju. Ne da nam daju novce nego sami organiziraju festivale i aktiviraju zajednicu, čime promoviraju čitavu priču.’