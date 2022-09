LEDENO DOBA VEĆ POČELO? Kad završi međuglacijalno razdoblje, ‘tko živ, tko mrtav’

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Posljednjih godina ljetne temperature u Europi dosegle su vrtoglavih 46 °C, dok je u Južnoafričkoj Republici pao snijeg uz temperaturu od nevjerojatnih –10 °C. Znanstvenici nam govore da se istodobno pripremimo za jake toplinske valove, ali i veoma hladne zime. Štoviše, neki predviđaju novo ledeno doba koje bi moglo potrajati milijunima godina. Tijekom 4,5 milijardi godina svog postojanja, Zemlja je više puta prolazila kroz ledena doba. Stoga se postavlja pitanje hoće li se naš planet ponovno zalediti te mora li čovječanstvo strahovati.

Vjerovali ili ne, ali ledeno doba na Zemlji već je počelo! Srećom, nismo još duboko zabrazdili, nego se nalazimo u geološkom intervalu toplije globalne prosječne temperature koji se naziva međuglacijalno razdoblje. No kad ono završi, nastupit će prava hladnoća. Sve nas zanima kada će se to dogoditi.

Istraživači to pokušavaju otkriti proučavajući prethodne glacijalne epohe. Analiza uzoraka leda izbušenih iz permafrosta Grenlanda i Antarktike pomaže nam u otkrivanju informacija o posljednjih 800.000 godina. Sediment na dnu oceana omogućuje nam da pogledamo još dalje, desetke milijuna godina unatrag u prošlost Zemlje. A nevjerojatne tajne klimatskih promjena prije stotina milijuna godina otkrivene su proučavanjem sedimenata i stijena.





Znanstvenici su otkrili da je prvo ledeno doba, nazvano “huronsko”, počelo prije 2,4 milijarde godina. U to vrijeme planet je primao oko 15% manje Sunčeve svjetlosti nego danas. Osim toga, primitivne alge emitirale su kisik, koji je istisnuo metan, snažan staklenički plin u atmosferi. Tada se Zemlja smrznula na gotovo 300 milijuna godina! No na ekvatoru su još postojala područja bez permafrosta.

Sljedeće ledeno doba, “kriogensko”, nije bilo tako blago. Tada je nastupila najteža hladnoća u povijesti našeg planeta. Započelo je prije otprilike 720 milijuna godina. Čak su i na ekvatoru temperature bile oko –20°C, što znači da je u većem dijelu svijeta prosječna temperatura bila oko –50 °C. Znanstvenici vjeruju da su čak i svjetska mora bila zaleđena do samog dna. Iz svemira je Zemlja vjerojatno izgledala kao golema snježna gruda. Samo su bakterije i alge u blizini nekoliko toplih izvora preživjele to ledeno doba.

Računalni model

Hladnoća se ponovno vratila tijekom paleozoika. “Andsko-saharsko” ledeno doba počelo je prije otprilike 450 milijuna godina i trajalo je 30 milijuna godina. Ali to nije bilo ništa u usporedbi s “kriogenskim” ledenim dobom koje je počelo prije 850 milijuna godina i trajalo 180 milijuna godina. Ledenjaci od tri kilometra znali su doploviti do suptropskih geografskih širina. Iako je temperatura bila samo malo niža od današnje, sve je završilo katastrofom zvanom “izumiranje perm-trijas”. Riječ je o najvećem masovnom izumiranju u povijesti Zemlje.

Prema jednoj hipotezi, otapanje Zemlje na kraju ovog ledenog doba dovelo je do eksplozije “metan-hidratne bombe”. Kad se metan zaleđen u tlu zagrijao, probio je u atmosferu poput ogromne fontane, istiskujući značajan dio kisika iz atmosfere. To je rezultiralo nepovoljnim uvjetima za život. Izumrlo je čak 70% kopnenih i 96% morskih oblika.

Znanstvenici još traže uzroke globalnih zahlađenja. Otkrili su da je smanjenje aktivnosti Sunčevih baklji imalo veliku ulogu u tome. Kako je planet primao manje topline i svjetlosti od svoje zvijezde, temperatura Zemlje je padala. Kako bi testirao tu teoriju, američki fizičar Robert Ehrlich (84) napravio je računalni model ponašanja solarne plazme. Ispostavilo se da se njegove fluktuacije podudaraju s periodičnošću glacijacije na Zemlji.

Svjetlost Sunca ponekad nam zaklanjaju galaktički oblaci plina i prašine. Na našu klimu utječu i promjene u Zemljinoj orbiti i njezinu aksijalnom nagibu. To pokazuje astronomski model ledenih doba koji je predložio srpski geofizičar i astronom Milutin Milanković (1879. – 1958.). Slični događaji nastupaju svakih 26.000 i 41.000 godina. Usto, promjene u Zemljinoj orbiti imaju ciklus od 93.000 godina. Naš se planet okreće oko Sunca po elipsi. Prvo se približava našoj zvijezdi, a zatim se udaljava od nje. Model izračunava da Zemlja prima do 10% manje topline na najvećoj udaljenosti od Sunca, kao i tijekom najvećeg aksijalnog nagiba, u kombinaciji s minimalnom solarnom aktivnošću. Kada se to dogodi, površina ledenjaka se povećava i, poput posve bijelih površina, odbija sunčeve zrake natrag u svemir. Zbog toga je naš planet još hladniji, a ledenjaci ponovno počinju rasti. Proces se potom nastavlja milijunima godina.









Najhladnije temperature

Zemlju također povremeno hlade vulkanske erupcije. Njihove emisije zagađuju atmosferu i zadržavaju sunčevu svjetlost. Oceani pak apsorbiraju ugljični dioksid koji zagrijava atmosferu. U međuvremenu, kontinentalne ploče se pomiču iz planina. A strmi planinski lanci mogu izvući ugljični dioksid iz atmosfere. Kako erozija otkriva nove stijene, dovodi do kemijske reakcije između minerala na padinama brda i CO₂ u atmosferi, trošenja stijena i korištenja ugljičnog dioksida za proizvodnju karbonatnih minerala. Prema znanstvenicima, kombinacija svih ovih faktora uzrokovala je posljednje ledeno doba kasnog kenozoika.

Ono je započelo prije otprilike 35 milijuna godina, a karakterizira ga česta izmjena nevjerojatno hladnih glacijalnih i prilično blagih interglacijalnih epoha. Posljednja epoha snažne glacijacije započela je prije oko 110.000 godina i završila prije 9600 godina. Nakon toga je došlo otopljenje koje je nakratko prekinulo malo ledeno doba koje je trajalo između 14. i 19. st. Tada su zabilježene najhladnije temperature u posljednje dvije tisuće godina! Malo ledeno doba istraživači povezuju s usporavanjem Golfske struje početkom 14. st. Zbog oštrih zima s nenormalnim mrazevima u Europi su se zaleđivali vrtovi, a hladne proljetne kiše uništavale su usjeve. Oko 1350. izbila je velika glad koja je trajala dva desetljeća.

Krajem 19. stoljeća ponovno dolazi otopljenje koje traje do danas. No razdoblja jake glacijacije obično se vraćaju svakih 10.000 godina, što znači da nam ponestaje vremena. A neki znanstvenici predviđaju intenzivnu hladnoću u bliskoj budućnosti. U atmosferu smo ispustili nevjerojatnu količinu stakleničkih plinova. Zasad to koči napredovanje ledenjaka. Pa ipak, prema mnogim znanstvenicima, priroda će pobijediti. Ali to se možda neće dogoditi još stotinu ili čak tisuću godina.









Međutim, neki znanstvenici misle da globalno zatopljenje zapravo ubrzava dolazak globalnog zahlađenja. Jedan model klimatskih promjena pokazao je maksimalno zagrijavanje Arktičkog oceana. Oslobođena od leda, voda isparava i pada u obliku snijega u subpolarna područja.

Nastaju novi ledenjaci. Znanstvenici vjeruju da na kraju topla Golfska struja neće uspjeti probiti njihovu barijeru od Atlantika do polarnih mora. Tada će ledene ploče početi brzo rasti.

Zid leda

Kad god nastupilo, to novo ledeno doba nedvojbeno će promijeniti Zemlju, kao i svaki put dosad. Prema nekim hipotezama, temperatura na ekvatoru past će na oko 10 °C, a na sjeveru i jugu do –50 °C. U golemim područjima hladnoća će uništiti usjeve i dovesti do goleme gladi. Slično se dogodilo nakon erupcije supervulkana Tobe prije 74.000 godina. Prema istraživačima, samo 2500 naših predaka uspjelo je preživjeti dugu vulkansku zimu.

Cijeli globalni geopolitički poredak također bi se mogao okrenuti naglavačke. Granice većine zemalja promijenile bi se zbog niže razine mora. Prema znanstvenicima, razina oceana spustila bi se za 150 metara. Malezija i većina indonezijskih otoka bili bi ujedinjeni u jednu kopnenu masu. Šri Lanka bi ponovno bila povezana s Indijom, a Etiopija bi se spojila s Jemenom.

Vodena tijela također bi se dramatično promijenila. Možda bi Sredozemno more postalo odsječeno od svjetskog oceana. Nijedna luka na svijetu više ne bi mogla prihvatiti brodove. U svijetu bi nastao kaos te bi došlo do velikih sukoba i borbe za resurse, ponajprije – hranu.

Trenutno situacija nije toliko strašna jer je tijekom posljednjih stoljeća razvoj naše civilizacije doslovno odskočio u stratosferu. Ako smo ovladali svemirom i posjetili Mjesec, zašto se onda nismo mogli nositi s hladnoćom? Već postoji mnogo zanimljivih ideja o tome kako preživjeti nadolazeće ledeno doba.

Jedna od ideja je dodavanje stakleničkih plinova u atmosferu kako bi se planet zagrijao. A klorofluorougljici mogli bi biti upravo ono što nam treba. Ti su spojevi mnogo učinkovitiji od CO₂. Ledenjaci bi se pak mogli iskoristiti za proizvodnju struje. Zid leda visok jedan kilometar neizbježno bi se počeo topiti za vrućih dana. A voda koja pada s visine od 1500 m može dati ogromne količine energije. Ogromne hidroelektrane vjerojatno bi pratile megaledenjake s cijevima postavljenima na njihovim vrhovima. Turbine bi izvlačile energiju iz vode koja pada, a zatim bi je distribuirale ekofarmama u podnožju ledenjaka.

S pomoću genetske modifikacije mogle bi se razviti jedinstvene sorte usjeva otpornih na jaku hladnoću. Poljoprivrednici bi imali priliku imati dobre žetve. Tada bi se ljudi lakše prilagodili životu u krajevima prekrivenima ledom. Na koncu, Inuiti su to učinili bez ikakvih pogodnosti moderne civilizacije. Korištenje intenzivnih tehnologija u poljoprivredi moglo bi prehraniti onoliko ljudi koliko je potrebno.

Nadolazeća katastrofa

No, nakon svega, možda nam sve ovo neće trebati. Blago ledeno doba još je jedna mogućnost. Sljedeće ledeno doba moglo bi poprimiti neki drugi, potpuno novi oblik. Priroda može pretvoriti određeno područje u ogromnu pustinju. Znanstvenici kažu da sada ogromna količina stakleničkih plinova zagađuje atmosferu česticama raznih tvari. Ti plinovi ne dopuštaju Sunčevim zrakama da dopru do planeta, već zagrijavaju atmosferu. Kada se nakupi puno tih tvari, Zemlja bi mogla postati hladna i ledena iznutra, ali s toplim izvanjskim slojem atmosfere.

Znanstvenici tek trebaju otkriti koji je scenarij sljedećeg ledenog doba najvjerojatniji. No kako god bilo, cjelokupna povijest Zemlje jest niz hladnih i toplih epoha. Sudeći prema prethodnim ciklusima, zima je blizu. A o našoj pripremi ovisi hoće li čovječanstvo moći preživjeti nadolazeću katastrofu.